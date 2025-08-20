Kütahya Belediye Başkanı Kahveci\'den Parti Değiştirme İddialarına Sert Yanıt

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, son günlerde kamuoyunda yer alan "Parti değiştireceği" yönündeki iddialara tepki gösterdi. Kahveci, bu tür söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

"Ne dün ne bugün ne de yarın böyle bir niyetim olmadı" diyen Kahveci, 1999 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında halkla omuz omuza mücadele ettiklerini belirtti. Kahveci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette bugünlere emekli olduktan sonra değil, emekleyerek geldim. Elde ettiğimiz tüm başarılar şahsımla birlikte Kütahya halkının desteğine ve CHP'deki yol arkadaşlarımın gayretlerine aittir. Biz hiçbir kesimi ayırmadan Kütahya İttifakı'nı kurduk. Bugün hangi noktadaysam dün de oradaydım. Yolum nettir, istikametim bellidir. Belediye Başkanlığı görevinde tek muradımız siyaseti kısır tartışmaların ötesine taşıyarak Kütahya'ya siyaset üstü bir anlayışla hizmet etmektir."

Devletin tüm kurumlarıyla uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Kahveci, yol haritasını "Hz. Muhammed'in ahlakını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ise milli şuurunu örnek almak" olarak tanımladı.

Başkan Kahveci, "Kütahya'ya duyduğum sevda, partime olan bağlılığım ve halkımıza verdiğim söz hiçbir makam ve çıkarla değiştirilemez" diye konuştu. - KÜTAHYA