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- Kütahya Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ile CHP'li meclis üyeleri karşı karşıya geldi. Kütahya Belediye Meclisinde tansiyon yükseldi. Kütahya Belediye Meclisi'nde CHP'li Himmet Sarıyar'ın, CHP Genel Merkezinin gönderdiği, yeni eğitim öğretim yılında AK Parti iktidarının, Türkiye Yüzyılı mavi kitapçığını ve eğitim politikasını eleştiren metni okuması üzerine, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, CHP'li Meclis üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı.

AK Parti ve MHP meclis üyeleri, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, burası Kütahya Belediye Meclisidir, siyaset yeri değildir" diyerek toplantıyı terk etti. Metnin okunmasının ardından AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri, meclis toplantısına geri döndüler.