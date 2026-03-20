Başkan Kahveci'den şehirler arası iş birliği için önemli görüşme

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelerek belediyecilik hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Görüşmede, şehirler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde sürdürülen çalışmaların değerlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ortak akıl ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Ziyarette, Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın şehirlerin gelişimine katkı sunduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaclı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ali Yılmaz ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürü Mehmet Zenci eşlik etti. - KÜTAHYA