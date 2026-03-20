Başkan Kahveci'den şehirler arası iş birliği için önemli görüşme

20.03.2026 15:19
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelerek yerel yönetimlerdeki çalışmaları değerlendirdi ve şehirler arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelerek belediyecilik hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Görüşmede, şehirler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde sürdürülen çalışmaların değerlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ortak akıl ve tecrübe paylaşımının önemi vurgulandı.

Ziyarette, Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın şehirlerin gelişimine katkı sunduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ortaclı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ali Yılmaz ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürü Mehmet Zenci eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:54
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası
Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
A Milli Takım’ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
