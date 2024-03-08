Kütahya\'da İsrail saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi

Politika

Kütahya'da İHH Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İsrail saldırılarında şehit olan Gazzeli kadınlar için yürüyüş düzenlendi. Kütahyalı kadınlar ellerinde Gazze'de şehit olan kadınların resimleri ve bebek cesedi maketleri ile Kütahya Belediyesinden Zafer Meydanına doğru yürüdüler. Kütahyalı kadınların İsrail aleyhine sloganlar atarak gerçekleştirdiği yürüyüşe, İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Diyanet Sen Şube Başkanı Ülfet Balon katıldı. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan İHH Kütahya Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde 154 gündür sürdürdüğü katliama "Dur" demek için buradayız. Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Siyonist İsrail rejimi, yaklaşık yüz yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi. İki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ne ise 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına, açık hava hapishanesine çevirdi" ifadelerini kullandı.

"İşgalci İsrail, şiddette sınır tanımıyor"

Gazze'de katliamların hedefinin binlerce kadın ve çocuk olduğunu dile getiren Karakaya, "Zalim işgalci İsrail, daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanelerin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katlettiği gibi hastaneleri de hastalarla birlikte bombaladı. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı" dedi.

"Kadın örgütlerinin sesi niye çıkmıyor?"

İşgalci İsrail Yönetiminin tam 154 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına alarak asla unutulmayacak, gözlerin daha önce görmediği dehşetli çirkinliklere, adi işkencelere, onursuzca insanlık dışı cinayetlere imza attığını söyleyen Karakaya, "Öte taraftan Kadınlar Günü kutlayan bir dünya var. Zulüm gören kadınların direnişi sonucu ortaya çıkan bu gün şimdi hangi kadınların günüdür! Gazze'de binlerce kadın öldürülüp, zulüm görürken, aç kalmış, parçalanmış evlatlarını mezara verip kan ağlarken kadın örgütlerinin sesi neden çıkmaz. Kadınların değerini neye göre belirliyorlar? Dinimizin ayaklarının altına cenneti serdiği, şehitler, mücahitler yetiştiren Gazzeli anneler, başımızın tacı olması gerekirken Müslümanlar olarak nasıl sessiz kalabiliyoruz? Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak, dünya liderlerini, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletler'i, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Arap Birliği'ni, siyasi aktörleri ve kamuoyunu işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve işgalci İsrail'e yaptırım uygulamaya davet ediyor, İsrail'le hala ticarete devam edenleri tüm ilişkilerini kesmeye çağırıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA