Kütahya'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Kütahya Belediyesinin Belediye Başkanı Alim Işık Başkanlığında gerçekleştiği olağanüstü Belediye Meclis toplantısından toplu ulaşım ücretlerine zam kararı çıktı.

4. Dönem 1. Olağanüstü Belediye Meclis toplantısı iki gündem maddesi ile toplandı. Belediye Meclis Toplantısının 5. Maddesinde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüs fiyat tarifesi konusunun müzakeresi ile birlikte ticari faaliyet göstermeyen vakıfların su ücretinin, mesken tarifesi üzerinden alınması için gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, Belediye Başkanı Alim Işık'ın başkanlığında görüşüldü.

Komisyon kararı sonrasında, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi tam biniş 3,10TL'den 4,30 TL'ye, ilkokul-lise 2,25 TL'den 3,10 TL'ye, Üniversite 2,75 TL'den 3,75 TL'ye, Üniversite İkamet Kart 2,35 TL'den 3,20 TL'ye, Kare kodlu bilet 4 TL'den 5,50 TL'ye, aktarma 1 TL'den 1,50 TL'ye yükseltilmesi ayrıca faaliyet gösteren 287 otobüse de her ay belediye tarafından 300 TL destekte bulunulmasına meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Oylama öncesinde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, " 1998 yılında belediyemizin birinci görevi olarak bilinen ulaşım hizmetinin özelleştirilmesi sonucunda bugüne kadar yoğun fedakarlık ve özveri ile bu hizmeti aksatmadan yerine getiren şoför esnafımız başta olmak üzere ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bu şehri vatandaşımızla ve esnaflarımızla birlikte, belediyemizin koordinatörlüğünde en iyi şekilde hizmet verecek noktaya taşımak hepimizin boynunun borcu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için şuan yürürlükte olan ve devlet tarafından verilen 800 TL'ye ek olarak belediyemiz bütçesinden 300 TL destekleme fikrine saygı duyuyorum. Yılsonu itibarıyla toplam taşınan 65 yaş üstü vatandaş sayısı tam bilet ücreti çarpımı sonrasında ne kadar tutar ise devletimizin verdiği ücreti düştükten sonra geri kalanı tamamını Kütahya Belediyesi tamamlamak üzere meclisimizin uygun görmesi ile bu kararı alacağız. 300 TL şuanda ortalama bir bedel olarak belirlenmiştir. Buradan şoför esnafımızdan tek istirhamımız bu vatandaşlarımızı da normal ücretini ödeyen vatandaşımız gibi görüp, onların hak ettiği ve özledikleri hizmeti onlara vermenizden yanadır" dedi. - KÜTAHYA