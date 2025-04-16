Kütahyalı\'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul\'da sert düşüş

aykut:

2012 yılında bir televizyon programında Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan ve Zekeriya Öz hakkında, “ Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Fethullah Gülen'in küresel bir ufku olduğunu düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Fethullah Gülen'in manevi önderliği arasında son derece paralel bir dünya görüyorum. İkisi de imparatorluk ufkuna sahip 2 büyük adamdır. Bu memleketin efsane savcısı, bir simge adam olarak benim de çok önem verdiğim ve değer verdiğim Zekeriya Öz, yeni aktif göreve atandı. Ben Zekeriya Öz'ün görevinden alınmasına karşıydım. Zekeriya Öz gibi simge bir isim bile kızağa çekildi. „ ifadelerini kullandı.[2]