Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika
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Politika

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın ''Yarın CHP'ye kayyum atanacak'' iddiası peş peşe yalanlandı. Hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında sert çöküş yaşandı.

16.04.2025 22:50
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

KÜTAHYALI'YA SORUŞTURMA AÇILDI

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
Kütahyalı\'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul\'da sert düşüş
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Son Dakika Politika Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Efem0909:
    Türk borsası şu adamın lafıyla bile düşüyor İnsanlar buna nasıl itibar ediyor 703 1 Yanıtla
  • eray Bolat:
    bunun yüzünde borsa düşüyorsa yıkılsın bu dünya 452 3 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Eskiden başbakan hasta diye ekonomi tepe taklak olurdu, şimdi bunların yüzünden piyasa dalgalanıyor. Ekonominin ne durumda olduğunun göstergesi. Bu şahısın sabah erken evinden alınıp, ifadeye götürülmesini bekliyor piyasa, o zaman piyasa bir refleks verir 347 3 Yanıtla
  • Musa Yildiz:
    Soruşturma açsan ne olacak,adamlar spekülasyon yapıp parayı çuvalla kazandılar, hükümet soruşturma açacak miş sonra ne olacak, kazandığı paranın yüzde birini ceza olarak öder keyfine bakar, olan bizim gibi küçük yatırımcıya oluyor 286 0 Yanıtla
  • Armi Larasen:
    Bu adama sonu ne olur dur bakalım bir gün Kendi kalesine gol atar the end 181 5 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Bu dengesize itibar edende onun gibi dengesizdir ancak bu açıklamayı yapanında yanına kalmayıp gerekli soruşturma açılıp ceza verilmesi lazım çünkü piyasayı olumsuz etkiledi... 177 0 Yanıtla
  • ozcan1974:
    tüm kayıpları ödesin aklı başına gelsin 172 1 Yanıtla
  • Galip 35:
    Bu borsacıların yüzü ne zaman gülecekk 110 5 Yanıtla
  • 130512eng:
    kimlerin kopekligini yaptın ROK 101 0 Yanıtla
  • 130512eng:
    bilerek yapılmış bir haber. yazıklar olsun. bu adamı haberci diye kanallara haber sitelerine çalıştırıyorlar. çalıştığı en sonhaber bile haberle ilgili bir açıklama yapmadı. kimin itligini yaptilatlr acaba 74 0 Yanıtla
  • Ali Yanık:
    Dünya'nın en güvensiz hükümetin ve yetkili mercilerin kumarhaneye çevirdikleri yatirim aracıdır Borsa Istanbul'dur. 67 3 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    ah da ahhh Türkiyem ah.. 67 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bunun çoktan alınması lazımdı mehmet baransu alındığında bunuda almaları lazımdı 63 2 Yanıtla
  • KEMAL OĞUZ:
    bu adam tam bir süzme... 56 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    her sektör bir bahane arıyor kazanç szğlamak için,herkes aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. 55 0 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Bu ülkede gazetecilik yapmanın bir sorumlulupu olmalı. Birileri terörü destekler düşünce hürriyeti birileri manipülasyon yapar sorsan haber kaynağımı açıklayamam der. Bunun bedeli olmalı 43 1 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    neyse ?? 42 0 Yanıtla
  • Kemal:
    koduumun keşişi 39 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    ne düşmesi akşam çeyrek altın 6500 iken 6800 TL oldu 10 20 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Densiz Rasim .. 26 1 Yanıtla
  • aykut:
    2012 yılında bir televizyon programında Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan ve Zekeriya Öz hakkında, “ Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Fethullah Gülen'in küresel bir ufku olduğunu düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Fethullah Gülen'in manevi önderliği arasında son derece paralel bir dünya görüyorum. İkisi de imparatorluk ufkuna sahip 2 büyük adamdır. Bu memleketin efsane savcısı, bir simge adam olarak benim de çok önem verdiğim ve değer verdiğim Zekeriya Öz, yeni aktif göreve atandı. Ben Zekeriya Öz'ün görevinden alınmasına karşıydım. Zekeriya Öz gibi simge bir isim bile kızağa çekildi. „ ifadelerini kullandı.[2] 21 2 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Bu adam AKP ye çok yakın biri belkide bir duyum almıştır temkinli olmak lazım borsada 15 6 Yanıtla
  • ahmet natik Alemdar:
    Kim olursa olsun yalan haber yapanlara agır cezalar verilmeli,spor programı yapanlarda dahil 20 1 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Bunun da ne olduğu belli değil. Boyundan büyük laflar ediyor. 21 0 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    bankaya 21 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    1 rahat vermediler bu vatana millete hizmet yolunda 17 2 Yanıtla
  • Ers Çky:
    bu adamı geç penguenler bile etkiliyor 14 0 Yanıtla
  • Osman Aydın:
    Yazıklar olsun ne haldeyiz 14 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bu adamı kaale alana yazık 12 1 Yanıtla
  • Salih Ygt:
    İnsanın zoruna giden şu insanın bile borsada ne kadar etkisi varda bizim gibi güzel insanların fikirleri ise bir yerlerde heba çöp oluyor... 8 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    şu dengesizi içeri tıkın borsa nefes alsın 6 0 Yanıtla
  • nurettin çelik:
    Dün borsada zararı olanlar bu adama tazminat davası açıp zararlarını isteyebilirler 6 0 Yanıtla
  • hasan Çaylak:
    Bu kadar basit mi bu iş hele ki buna inanan var mı ? 6 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Bu ROK 50 tane nane yedi 1 kere ceza almadı. Bu sistemde yine yırtar 4 0 Yanıtla
  • 2129816:
    o denyo çıkıp demiş bir yetkilide çıkıp yok öyle bir şey diye bir açıklama yapmıyor. beraberce. 4 0 Yanıtla
  • gokberkgs53:
    bu adamı. futbol ve siyaset dahil herşeyden uzaklaştırılmalı gereksiz bir insan 4 0 Yanıtla
  • Gaa565656ga:
    Uganda cumhurbaşkanını torununun burnu Aksa bizim borsa etkileniyor buna gerek yok. 3 0 Yanıtla
  • murat atis:
    Allah razı olsun. 1 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Bunuda atın içeri boş insan 1 0 Yanıtla
  • Ercan Celik:
    Şimdi bu şahıs yüzünden borsa düşmüş öylemi yani yav bu ve bunun eski eşi nin bu ülkeye ne faydası var,her yerdeler her boku biliyolar herbokolog lar ikiside,yani belediye başkanları şafak operasyonuyla alınıyor bunların ne özelliği var anlamadım dıj gucler tarafından korunuyor heralde. 0 0 Yanıtla
  • suna genç:
    Bu adamdan daha önce paylaşan bir gazeteci vardı. Eğer suçsa asıl o kişi suçludur 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Piyasa normele donmesi icin yapilacak tek sey heykel acmak heykel istiyoruz 0 0 Yanıtla
  • Alperen :
    Borsada düşmek için kendine yer arıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş - Son Dakika
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