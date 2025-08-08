Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika
Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu

08.08.2025 01:09
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu' kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğu belirtilerek, "Arktika ve Antarktika'daki buzul erimeleri tüm dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yeraltı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesi değişimini doğrudan etkilerken finans, göç ve eğitim gibi birçok alanı da dolaylı olarak etkilemektedir. Ülkemizin 2053 vizyonu; bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek teknoloji girişimlerini ve araştırma-geliştirme yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek ve kritik alanlarda ülkemizi bölgesinde ve dünyada çekim merkezi haline getirmektir. Kutup bölgelerinin küresel olarak artan önemi, bu bölgeleri de kritik alanlardan biri durumuna getirmiştir" denildi.

KURUL, 8 BAKANLIK VE TÜBİTAK KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Genelgede, Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023- 2035) hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin iki kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesi önem arz ettiği kaydedildi. Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma- geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile kutup bölgelerindeki mevcut ve kurulacak olan altyapıların; Türkiye'nin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracak hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerde bulunarak insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin bir rol üstlenmesine hizmet edeceği kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla; kutup bölgelerine ilişkin küresel gelişmeleri takip etmek, ülkemizin ulusal hedefleri doğrultusunda kutup bölgelerine yönelik stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kutup bölgelerinde gerçekleştirilen ulusal çalışmaları yönlendirmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürünün katılımıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluşturulmuştur. Kurul yılda bir defa toplanacak olup Kurul Başkanı ihtiyaç halinde Kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecektir. Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri TÜBİTAK tarafından yürütülecektir. Kurul çalışmalarında ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu - Son Dakika
