KKTC eski Cumhurbaşkanı Tatar Şanlıurfa\'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temas ve ziyaret kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Genel Sekreter Mithat Can Kutluca, Genel Sekreter Yardımcıları Osman Bilden, Vedat Akıllı, Emrah Karaca ve Halil Aldeniz tarafından kapıda karşılandı. Karşılama töreninin ardından belediyenin anı defterini imzalayan Tatar, daha sonra makamda ağırlandı. Gerçekleştirilen ziyarette, Şanlıurfa'nın mevcut durumu, yürütülen projeler ve belediye çalışmaları hakkında Tatar'a kapsamlı bir brifing verildi. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Sait Ağan ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Şanlıurfa'ya özgü çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama etkinliklerine de katılması bekleniyor. - ŞANLIURFA