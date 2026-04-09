Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC eski Cumhurbaşkanı Tatar Şanlıurfa'da

09.04.2026 14:37  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temas ve ziyaret kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Genel Sekreter Mithat Can Kutluca, Genel Sekreter Yardımcıları Osman Bilden, Vedat Akıllı, Emrah Karaca ve Halil Aldeniz tarafından kapıda karşılandı. Karşılama töreninin ardından belediyenin anı defterini imzalayan Tatar, daha sonra makamda ağırlandı. Gerçekleştirilen ziyarette, Şanlıurfa'nın mevcut durumu, yürütülen projeler ve belediye çalışmaları hakkında Tatar'a kapsamlı bir brifing verildi. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Vekili Sait Ağan ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Şanlıurfa'ya özgü çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama etkinliklerine de katılması bekleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, Kıbrıs, Tatar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:20:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.