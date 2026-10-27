Kuzey Kore, Güney Kore'nin DMZ'deki mayın patlamasını uydurduğunu BMGK'ya öne sürdü

Kuzey Kore yönetimi tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderilen mektupta, 21 Eylül'de Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) meydana gelen mayın patlamasının Güney Kore tarafından uydurulduğu belirtilerek, muhtemel provokasyonlara karşı meşru müdafaa hakkının kullanılacağı uyarısı yapıldı.

Kore Yarımadası'nda Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerilim, Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül'de meydana gelen mayın patlamasının ardından yeniden yükseldi. İki ülke, olayın sorumluluğu ve sınır hattındaki askeri faaliyetler konusunda Birleşmiş Milletler'e başvurarak birbirlerini suçladı. Kuzey Kore yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, söz konusu mayın patlamasının Güney Kore tarafından uydurulduğunu öne sürdü. Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya göre, Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi tarafından gönderilen mektupta, Seul'ün DMZ'de meydana gelen mayın patlamasını Kuzey Kore'nin sınır tahkimatı çalışmalarını engellemek amacıyla "kötü niyetli bir girişim olarak uydurduğu" belirtildi. Kuzey Kore, sınır tahkimatı çalışmalarını "dışarıdan gelebilecek saldırı tehditlerine karşı topraklarının güvenliğini korumaya yönelik bir öz savunma tedbiri" olarak nitelendirerek, bunun BM Şartı ve uluslararası hukuka tamamen uygun, egemenlik hakkının meşru ve haklı bir kullanımı olduğunu savundu.

Mektupta ayrıca söz konusu çalışmalar üzerinde görev yapan Kuzey Koreli askeri personele Güney Kore askerleri tarafından ateş açıldığı öne sürüldü. Pyongyang, bu durumu BM Şartı'nın herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma veya güç kullanma tehdidinde bulunmayı yasaklayan 2. maddesinin 4. fıkrasının "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi. Kuzey Kore yönetimi, "Ülkemizin toprakları bir milimetre bile işgal edilirse veya personelimizin güvenliğine ve hayatına zarar verecek doğrudan bir provokasyonda bulunulursa BM Şartı'nın 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı kullanılacaktır" uyarısını yaptı.

Güney Kore, Kuzey Kore'yi suçlamıştı

Güney Kore'nin BM Büyükelçisi Cha Ji-hoon ise perşembe günü BM'ye yazdığı mektupta, patlamanın 1950-1953 Kore Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes Anlaşması'nı ihlal edecek şekilde Kuzey Kore askerleri tarafından döşenen bir kara mayınından kaynaklandığını belirtmişti. Güney Kore ayrıca Pyongyang'a sorumlu adımlar atması ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek, güveni yeniden tesis etmek amacıyla diyalog kurması çağrısında bulunmuştu.

Mayın patlaması gerilimi tırmandırmıştı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de mayın patlaması meydana gelmişti. Güney Kore ordusu, 3 askerinin yaralandığını açıklamış ve patlamanın gerçekleştiği bölge yakınlarında Kuzey Kore'ye ait bir "anti-personel mayını" bulunduğunu duyurmuştu.