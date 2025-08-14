Kuzey Kore Hoparlör İddalarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kuzey Kore Hoparlör İddalarını Yalanladı

Kuzey Kore Hoparlör İddalarını Yalanladı
14.08.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin hoparlörleri kaldırdığına dair haberleri yalanladı ve gerilimi eleştirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore ile yaşanan gerilimi düşürmek için sınır bölgesindeki propaganda hoparlörlerini kaldırdıklarına dair haberleri yalanlayarak, "Bu temelsiz, tek taraflı bir varsayım ve dikkat dağıtma manevrasıdır. Biz sınır bölgesine yerleştirdiğimiz hoparlörleri hiçbir zaman kaldırmadık ve kaldırmaya da niyetimiz yok" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, ABD ve Güney Kore ile olan ilişkilerine dair yazılı açıklama yayınladı. Güney Kore medyasının 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak olan Rusya-ABD zirvesinde Kuzey Kore'nin düşüncelerinin ABD tarafına iletilebileceği yönünde haberler yaptığını belirten Kim, "Bu, Güney Kore'nin boş hayaller peşinde olduğunun tipik bir kanıtıdır. Neden ABD tarafına bir mesaj iletelim ki? ABD ile hiçbir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin Pyongyang'a yönelik tutumunu değiştirmemesi halinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kişisel ilişkilerin resmi politikaya yansımayacağını hatırlatan Kim, "Geçmişe takılıp kalan görüşmelerle ilgilenmiyoruz. Nedenini tekrar açıklamaya da gerek yok" dedi.

"Hoparlörleri kaldırmadık, kaldırmaya niyetimiz yok"

Güney Kore yönetiminin Kuzey Kore'nin sınır bölgesindeki propaganda hoparlörlerini kaldırdığına dair asılsız haberler yaydığını söyleyen Kim, "Bu temelsiz, tek taraflı bir varsayım ve dikkat dağıtma manevrasıdır. Biz sınır bölgesine yerleştirdiğimiz hoparlörleri hiçbir zaman kaldırmadık ve kaldırmaya da niyetimiz yok" ifadelerini kullandı. Güney Kore yönetiminin yaydığı asılsız haberlerin "değişim işareti" ve "Kuzey Kore'den olumlu adım" olarak yorumlanmasını eleştiren Kim, "Mevcut Güney Kore hükümeti, önceki Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde tek taraflı olarak alınan önlemleri ortadan kaldırarak karşılık almayı ve övgü toplamayı umuyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ucuz ve aldatıcı tiyatro artık cazip değil"

Güney Kore'nin kendi politikaları hakkında kamuoyu oluşturmaya çalışmasının bir amacının olduğunu belirten Kim, "Hesapları şu: Eğer biz eylemlerine karşılık verirsek iyi olur. Karşılık vermezsek de gerilimi azaltmak için çaba gösterdiklerini iddia edip sorumluluğu Kuzey Kore'ye yükleyecekler ve dünyanın desteğini kazanacaklar" yorumunu yaptı. Bu oyunun "boş bir hayal" olduğunu ve Kuzey Kore'nin ilgisini çekmediğini vurgulayan Kim, "Güney Kore sınır bölgesindeki hoparlörleri kaldırsa da propaganda yayınlarını durdursa da, askeri tatbikatlarını ertelese ya da küçültse de bizi ilgilendirmiyor. Bu ucuz ve aldatıcı tiyatro artık cazip değil" ifadelerini kullandı.

"ABD ve Güney Kore'ye yönelik kesin tutum Kuzey Kore anayasasına eklenecek"

Seul yönetiminin Pyongyang'a yönelik politikalarının değişmediğinden ve asla değişmeyeceğinden emin oluğunu kaydeden Kim, "Dürüst görünüp eylemlerini haklı çıkarmaya çalışsalar da düşmanca niyetlerini gizleyemezler. 18 Ağustos'ta başlayacak ortak ABD-Güney Kore askeri tatbikatı, Güney Kore'nin düşmanca doğasını bir kez daha açıkça ortaya koyuyor" dedi. ABD ve müttefiki Güney Kore ile ilişkileri geliştirme niyetlerinin olmadığını yineleyen Kim, "Bu kesin tutumumuz ve bakış açımız gelecekte anayasamıza da eklenecektir" ifadelerini kullandı.

Güney Kore hakkında ağır ifadeler: "Tehlikeli ve aşağılık devlet"

Güney Kore'nin anayasasında "ilhak yoluyla Kuzey Kore ile birleşme" hedefinin yer aldığını belirten Kim, Seul yönetiminin Kuzey'e karşı önleyici nükleer saldırı politikasına odaklandığını savundu. Buna rağmen Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasından bahsedilmesini eleştiren Kim, "Kuzey Kore-Güney Kore ilişkilerinin çıplak gerçekliği budur. Kuzey Kore için sürekli güvenlik tehdidi oluşturan bu tehlikeli ve aşağılık devlete karşı tutumumuz daha da netleşmelidir" dedi. Güney Kore'nin resmi olarak yasalarda "en büyük düşman" olarak tanımlanması gerektiğini vurgulayan Kim, "Dünyadaki en büyük düşmanımıza yönelik tutumumuzun değişeceğini beklemek, çölde çiçek açmasını beklemekten farksızdır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Güney Kore ordusu geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore'nin propaganda yayını yapmak ve gürültü çıkararak Güney Kore'ye rahatsızlık vermek amacıyla sınır bölgelerine kurduğu hoparlörleri kaldırmaya başladığını açıklamıştı. Gelişmenin, Güney Kore'nin benzer bir adım atmasının hemen ardından gelmesi nedeniyle "Pyongyang'dan Seul'e jest" olarak yorumlanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Kuzey Kore, Diplomasi, pyongyang, Politika, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore Hoparlör İddalarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Vikingler’in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı Evlere besmele ile girdi Cinlerin sardığı söylenen köyde sabahladı! Evlere besmele ile girdi
Yelda öğretmenden acı haber 300 metrelik şarampole yuvarlandı Yelda öğretmenden acı haber! 300 metrelik şarampole yuvarlandı
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
Nijerya’da camide namaz kılanlara silahlı saldırı 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da camide namaz kılanlara silahlı saldırı! 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
YKS tercih süreci bugün sona eriyor YKS tercih süreci bugün sona eriyor
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
14:07
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
14:06
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
13:53
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
13:50
Epözdemir’in 35 milyon TL’lik aracına el konuldu Korsan çakar iddiası
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası
13:48
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS’ten silindi
İmamoğlu ve 27 kişinin diplomaları YÖKSİS'ten silindi
13:39
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 10:17:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore Hoparlör İddalarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.