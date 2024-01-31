Kuzey Kore, Hwasal-2 adlı stratejik seyir füzesini ateşledi

Politika

Kuzey Kore ordusu, dün ateşlediği füzelerin stratejik seyir füzesi "Hwasal-2" olduğunu açıkladı.

Son bir hafta içinde 3 farklı seyir füzesi denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, dün yaptığı son silah testini doğruladı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre Kore Halk Ordusu (KPA) dün Batı Denizi'nde füze tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"nin ateşlendiği belirtilirken, tatbikatın ülkenin "seri karşı saldırı yeteneklerinin test edilmesine" ve "stratejik vuruş kabiliyetinin geliştirilmesine" katkı sağladığı vurgulandı. Tatbikat kapsamında yapılan füze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı ifade edildi. Füzenin uçuş mesafesi ve ulaştığı irtifa gibi teknik detaylar hakkında ise bilgi verilmedi.

Pyongyang silah testlerini hızlandırmıştı

Kuzey Kore son 1 hafta içinde 3 farklı seyir füzesi denemesi gerçekleştirerek Güney Kore ve ABD'yi alarma geçirmişti. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü "Pulhwasal-3-31" adlı yeni stratejik seyir füzesini ilk kez test eden Pyongyang, pazar günü aynı füzeyi bir kez daha denemişti. Ayrıca ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak su altı nükleer saldırı aracı Haeil-5-23 test ettiğini duyuran Kuzey Kore, 14 Ocak'ta ise hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) denediğini açıklamıştı. Gelişmelerin ardından ABD hükümeti Pyongyang'a diplomasiye dönme çağrısı yapmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin ülkenin batı kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediği duyurulmuştu. Deneme, Pyongyang'ın son 1 haftada yaptığı 3'üncü seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçmişti. - PYONGYANG