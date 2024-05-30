Kuzey Kore, Japon Denizi İstikametine En Az 10 Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Japon Denizi İstikametine En Az 10 Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı

Kuzey Kore, tüm tepkilere rağmen füze testlerini sürdürerek Japon Denizi istikametine en az 10 kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore, ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak analiz ve takip faaliyetlerini sürdürüyor. Japonya Başbakanı Kishida, füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtirken, Kuzey Kore'nin BM kararlarını ihlal eden bu denemelerini kınadı. Kuzey Kore, son olarak 17 Mayıs'ta füze denemesi yapmış ve 27 Mayıs'ta ise uydusunu taşıyan roketin infilak ettiği açıklanmıştı.

30.05.2024 09:31
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Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru en az 10 kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore yönetimi, tüm tepkilere rağmen füze testlerini sürdürüyor. Kuzey Kore bu kez Japon Denizi istikametine en az 10 kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 06.14 sıralarında Pyongyang'ın Sunan bölgesinden ateşlendiği belirtildi. Güney Kore ordusunun ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımında bulunduğu ve analiz ve takip faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Japonya Başbakanı Kishida'dan kınama

Japonya hükümeti de füze denemesini doğruladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi. İlk belirlemelere göre füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı bilgisini paylaşan Kishida, "Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına gelen balistik füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Analiz ve takip faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Kishida, ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

17 Mayıs'tan bu yana ilk füze denemesi

Son füze denemesini 17 Mayıs'ta gerçekleştirerek yeni otonom navigasyon sistemi ile donatılmış taktik balistik füzeleri test eden Kuzey Kore, 27 Mayıs'ta ise yörüngeye uydu fırlatma girişiminde bulunmuştu. Kuzey Kore'nin uydusunu taşıyan roketin, fırlatmadan hemen sonra motor arızası nedeniyle infilak ettiği açıklanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, Japon Denizi İstikametine En Az 10 Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Japon Denizi İstikametine En Az 10 Kısa Menzilli Balistik Füze Fırlattı - Son Dakika
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