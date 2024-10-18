Kuzey Kore, Rusya'ya 1500 Asker Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Rusya'ya 1500 Asker Gönderdi

Güney Kore İstihbarat Servisi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıkladı.

18.10.2024 16:14
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Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaştı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında görevlendirilmesi muhtemel bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiği bildirildi. Söz konusu askerlerin 8-13 Ekim arasında Rus donanma gemileri tarafından Rusya'nın liman kenti Vladivostok'a nakledildiği belirtilirken, asker transferine ilişkin uydu görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderilmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı basında yer alan Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan askeri iş birliği yapıldığı haberleri artık resmi olarak doğrulanmıştır" ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Rusya'ya 13 binden fazla konteyner askeri mühimmat gönderdiği hatırlatılan açıklamada, toplamda 8 milyondan fazla top ve roket mermisinin Rusya'ya sevk edildiği kaydedildi.

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin 10 bin asker göndereceğini açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya'ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti. İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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