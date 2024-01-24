 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e füze fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore, Sarı Deniz'e füze fırlattı

Kuzey Kore ordusu, Sarı Deniz istikametine doğru birden çok seyir füzesi ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 07.00 sıralarında fırlatıldığı belirtildi. Bu, Kuzey Kore'nin Eylül ayından bu yana yapılan ilk seyir füzesi denemesi oldu.

Kuzey Kore, Sarı Deniz\'e füze fırlattı
24.01.2024 - 08:59,  Güncelleme: 09:01
Abone Ol

Kuzey Kore ordusu, Sarı Deniz istikametine doğru birden çok seyir füzesi ateşledi.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak sualtı nükleer saldırı aracını test eden Kuzey Kore'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Sarı Deniz istikametine doğru birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Atışların yerel saatle 07.00 sıralarında yapıldığı belirtilerek, "Takip ve değerlendirme faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ederken, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonu sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Son gelişme, Pyongyang'ın Sarı Deniz'e doğru iki uzun menzilli stratejik seyir füzesi fırlattığı Eylül ayından bu yana yapılan ilk seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçti.

Bölgede gerilim yükselmişti

Kuzey Kore, son olarak 14 Ocak'ta hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) test ederek bölgede güvenlik endişelerini artırmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller denemenin ardından yaptığı açıklamada, Pyongyang'a diyalog çağrısını yineleyerek, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokatif, istikrarsızlaştırıcı eylem ve açıklamalardan kaçınmaya, diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore, Sarı Deniz'e füze fırlattı - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:15 Dolandırıcılar Eskimiş Davul Derilerini Kullanarak Sahte Eserler Satıyor
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, Sarı Deniz'e füze fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement