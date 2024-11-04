Kuzey Kore ve Rusya'dan Stratejik Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuzey Kore ve Rusya'dan Stratejik Destek

Kuzey Kore ve Rusya, ABD politikalarına karşı stratejik destek ve iş birliği vurguladı.

04.11.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği stratejik diyalog toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın, ABD ve müttefiklerinin saldırgan politikalarını caydırmak, bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Kuzey Kore tarafından alınan tedbirlere tam destek verdiği kaydedildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1 Kasım'da Moskova'da gerçekleştirdiği stratejik diyalog toplantısına ilişkin Pyongyang'dan açıklama geldi. Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayınlanan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin Haziran'da yapılan tarihi Kuzey Kore-Rusya zirvesinde imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın çerçevesine uygun olarak stratejik düzeyde güçlendiği vurgulandı.

"Taraflar uluslararası meselelerde hemfikir"

Gerçekleştirilen stratejik diyalog toplantısında zirvede varılan anlaşmaların uygulanmasına vurgu yapıldığı belirtilirken, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik derinlemesine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. "Her iki taraf da köklü Kuzey Kor -Rusya dostluk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hükümlerini doğru bir şekilde uygulama konusundaki kararlılığını yineledi" denilen açıklamada, "Önemli uluslararası meseleler hakkındaki görüş alışverişi, iki tarafın mevcut uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerinde hemfikir olduklarını ortaya koydu" denildi.

"İkili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağladı"

Rusya'nın, ABD ve müttefiklerinin saldırgan politikalarını caydırmak ve bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Kuzey Kore yönetimi tarafından alınan tedbirlere "tam destek verdiği" aktarılan açıklamada, "Stratejik diyalog toplantısı, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa uygun olarak ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. Choe ve Lavron'un bakanlar düzeyinde olanlar da dahil olmak üzere daha fazla diyalog toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Kim ve Putin ortaklık anlaşması imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini açıklayan Putin, "Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Dış Politika, Kuzey Kore, pyongyang, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Moskova, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore ve Rusya'dan Stratejik Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 CHP lideri Özel’den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:10:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore ve Rusya'dan Stratejik Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.