Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, YRP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, YRP'den İstifa Etti

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, YRP\'den İstifa Etti

Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstifa kararını sosyal medya üzerinden duyuran Topal, vatandaşlarla istişareler sonucunda bu kararı aldığını belirtti.

06.12.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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SAMSUN'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etti. Topal, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde YRP'den Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve meclis üyesi Ali Ömür ile birlikte istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Topal yaptığı paylaşımda, "Saygıdeğer Kıymetli Hemşerilerim, uzun zamandır vatandaşlarımız, STK ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bugün itibari ile meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür'le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, YRP'den İstifa Etti - Son Dakika

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