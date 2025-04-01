Laricani: İran'ı Savunmak Zorundayız - Son Dakika
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Politika

Laricani: İran'ı Savunmak Zorundayız

İran, nükleer programını savunarak olası saldırılara karşı önlem alacaklarını belirtti.

01.04.2025 14:43
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani, İran'ın nükleer programı konusunda yanlış bir adım atılırsa kendilerini savunmak zorunda kalacaklarını ifade ederek, "Kendileri de biliyor ki böyle bir saldırı İran'ı nükleer silah üretmeye yönlendirebilir" ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı programda İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Laricani, İran'ın nükleer programının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) denetiminde olduğunu belirterek, "İran, nükleer anlaşma kapsamında UAEA denetimlerini ve protokollerini uygulamayı kabul etti. Anlaşma gereği bazı kısıtlamaları da kabul ettik ve buna karşılık bazı adımlar atılacağı taahhüt edildi. Ancak Trump yönetimi bu anlaşmayı bozdu" dedi.

"Hamaney'in fetvası geçerliliğini koruyor

Laricani, İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olduğunu ancak Dini Lider Hamaney'in fetvasının bu yönde bir adım atılmasını yasakladığını vurgulayarak, "Fetva, siyasi talimatlardan farklıdır ve bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler'de de kayıt altına alındı. Bugüne kadar da bu doğrultuda hareket edildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (Tulsi Gabbard) de İran'ın nükleer silaha yönelmediğini açıkladı. O halde ABD neyi iddia ediyor? Bana göre stratejik bir hata yapıyorlar. Biz hem bunun bir fetva olduğunu söyledik, hem Ajans denetimine tabiyiz hem de nükleer silah peşinde değiliz" dedi.

"İran'ın böyle bir niyeti yok"

ABD'ye uyarıda bulunan Laricani, "Eğer İran'ın nükleer programı konusunda yanlış bir adım atarsanız, ülkeyi bu yola itmiş olursunuz çünkü İran kendini savunmak zorunda kalır. Bunu kendi ellerinizle yapıyorsunuz oysa İran böyle bir niyet taşımıyor. Ancak baskıyı artırırsanız bu durum halkın güvenlik talebine dönüşür ve İran farklı bir karar almak zorunda kalabilir. Bu sizin de çıkarınıza olmaz. Eğer İsrail İran'a saldırır ya da böyle bir girişimde bulunursa, İran buna karşılık vermek zorunda kalır" dedi.

Laricani, herhangi bir saldırının İran'ı farklı bir yöne iteceğini belirterek, "Eğer İran'a karşı yanlış bir hamle yaparlarsa, ülkemizi buna karşı koymaya zorlamış olurlar. Kendileri de biliyor ki böyle bir saldırı İran'ı nükleer silah üretmeye yönlendirebilir" ifadelerini kullandı.

Nükleer teknoloji bombardımanla yok edilemez

ABD'li yetkililerin tehditkar açıklamalarına tepki gösteren Laricani, "Bazı ABD'li yetkililer zaman zaman saldırgan açıklamalar yapıyor ve İran'ın nükleer programını sorguluyor. İran, bu teknolojiye kendi imkanlarıyla ulaştı ve bu bir bombardımanla yok edilebilecek bir şey değil" dedi.

Trump'tan saldırı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakere konusunda anlaşmaya varılamazsa saldırı düzenleyeceklerini ve yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti. İran ve ABD yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran müzakereye yanaşmazsa ülkeyi bombalayabileceklerini ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Laricani: İran'ı Savunmak Zorundayız - Son Dakika

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