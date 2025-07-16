LGS'de Tam Puan Tartışması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, " LGS'de tam puan alan 719 öğrencimizin hangi okuldan olduğu bilinmiyor. Bu kadar zor bir sınavda bu kadar öğrencinin sıfır hatayla, 5 bin tanesinin de bir hatayla netice alması uzmanlar tarafından normal kabul edilmiyor." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS'de 719 öğrencinin sıfır hatayla 500 tam puan aldığını, 5 bin öğrencinin de sadece bir yanlışla hemen hemen soruların tamamını doğu cevapladığını aktaran Çömez, "Uzmanlar, bu sınavın, tarihin en zor sınavı olduğunu ve hakikaten soruları cevaplamanın neredeyse imkansız olduğunu ifade ettiler. Bizler millet adına siyaset yapan milletvekilleri olarak konunun üzerine giderek bu 719 öğrencinin hangi okullarda okuduğunu, hangi illerde olduğunu sorduk." diye konuştu.

LGS ile ilgili tartışmalar arttığı için konuyu araştırmak zorunda olduklarını dile getiren Çömez, "Bir milyona yakın öğrenciden 719'unu çıkartıp geri kalan tamamının hakkı yenmiştir. Hepsinin sıralaması değişmiştir. Hepsinin gireceği okullar değişmiştir." görüşünü paylaştı.

Tam puan alan 719 öğrencinin hangi okullarda okuduğunun açıklanmasını talep eden Çömez, "Bu 719 isim hangi okuldandır? İsimleri, soy isimleri nedir? Hangi illerdendir? Aileleri kimdir? Cesaretiniz varsa bugünden tezi yok açıklayın. Bir milyon kişinin istikbaliyle, umutlarıyla ve hayalleriyle oynuyorsunuz. Bu sorulara cevap vermediğiniz sürece töhmet altındasınız. 5 bin kişilik tek soruyla tam puan almayı kaçırmış öğrenci ordusunu da verin." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili Meclise bir araştırma önergesi verdiklerini belirten Çömez, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili sorulara yanıt verilmediğini de ileri sürdü.