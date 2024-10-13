Litvanya'da Parlamento Seçimleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Litvanya'da Parlamento Seçimleri Başladı

Litvanya'da halk, hayat pahalılığı ve Rus tehdidi endişeleriyle seçim için sandık başına gitti.

13.10.2024 12:24
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Litvanya'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Litvanya'da hayat pahalılığının yaşandığı ve Rus tehdidine ilişkin endişelerin hakim olduğu günlerde halk, parlamento seçimleri sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da başlarken, 20.00'da sona erecek. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.

Anketler, Sosyal Demokratlar'ın oyların yüzde 18'ini, Nemunas'ın Şafağı'nın oyların yüzde 12'sini ve Başbakan Ingrida Simonyte'nin partisi Anavatan Birliği'nin oyların yüzde 9'unu alacağını gösteriyor.

Yaklaşık 3 milyonluk nüfusa sahip olan Litvanya'da 141 sandalyeli parlamentonun yarısı halk oylaması ile seçiliyor ve yüzde 5'lik baraj bulunuyor. Parlamentonun geri kalanı ise büyük partilerin lehine bir süreç olan bölgesel adaylardan seçiliyor. Eğer hiçbir aday bölgesindeki oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa, en yüksek oyu alan iki aday 27 Ekim'deki ikinci turda karşı karşıya gelecek. - VILNIUS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Parlamento, Litvanya, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

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