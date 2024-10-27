Litvanya'da Parlamento Seçimleri İkinci Turda

Politika

Litvanya'da 2,4 milyona yakın seçmen parlamento seçimlerinin ikinci turu kapsamında bugün 63 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Litvanya'da halk parlamento seçimlerinin ikinci turu için bugün sandığa gidiyor. Ülkede 141 sandalyeli parlamentonun 63 üyesinin belirleneceği seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Kayıtlı seçmen sayısının 2,4 milyona yakın olduğu açıklanırken, 32'si kadın, 94'ü erkek toplamda 126 kişi 63 sandalye için yarışacak. Sandıkların yerel saatle 20.00'de kapanacağı ülkede, ilk seçim sonuçlarının gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Parlamentonun 78 üyesi 14 Ekim'de düzenlenen ilk turda belirlenmişti

Parlamentonun geri kalan 78 üyesi 14 Ekim'de düzenlenen ilk turda belirlenmişti. İlk turun galibi çıkardığı 20 milletvekili ile ana muhalefetteki Litvanya Sosyal Demokrat Partisi (LSDP) partisi olmuş, onu 18 milletvekili ile iktidardaki Anavatan Birliği-Litvanya Hristiyan Demokratlar Partisi (TS-LKD) izlemişti. Üçüncü sırayı 15 milletvekili ile sistem karşıtı Nemunas Şafağı partisi alırken, toplamda 6 siyasi parti parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. LDSP'nin lideri Vilija Blinkeviciute ilk sonuçların ardından yaptığı açıklamada, Litvanya İçin Demokratlar Birliği (Vardan Lietuvos) ve Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği (Lietuvos Valstieciu ir Zaliuju Sajunga) ile koalisyon hükümeti kuracaklarını söylemişti. - VILNIUS