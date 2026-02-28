Londra'da İran Saldırılarına Protesto - Son Dakika
Londra'da İran Saldırılarına Protesto

28.02.2026 22:36
Londra'da yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplanarak İran'a yönelik saldırıları protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin protesto düzenlendi. Başkentin Nine Elms bölgesinde gerçekleştirilen eylemde göstericiler, İran bayraklarının yanı sıra çeşitli pankartlar taşıdı. "İran için özgürlük", "Saldırıları sonlandırın" ve "Daha fazla savaşa hayır" yazılı dövizler dikkat çekti. Protestoya farklı yaş gruplarından katılım oldu. Gösteride bazı katılımcılar İran'ın güneş ve aslan motifli eski bayrağını taşırken, bazıları da İranlı siyasi figürlerin fotoğraflarını ve rejim karşıtı mesajlar içeren pankartları kaldırdı. Kalabalık, sloganlar eşliğinde ABD'nin İran politikalarına tepki gösterdi. Protesto boyunca bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri çevrede bariyer kurarken, eylem belirli bir süre sonra olaysız şekilde sona erdi. - LONDRA

23:01
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor İran'dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
