Londra'da İran Saldırılarına Protesto

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplanarak İran'a yönelik saldırıları protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin protesto düzenlendi. Başkentin Nine Elms bölgesinde gerçekleştirilen eylemde göstericiler, İran bayraklarının yanı sıra çeşitli pankartlar taşıdı. "İran için özgürlük", "Saldırıları sonlandırın" ve "Daha fazla savaşa hayır" yazılı dövizler dikkat çekti. Protestoya farklı yaş gruplarından katılım oldu. Gösteride bazı katılımcılar İran'ın güneş ve aslan motifli eski bayrağını taşırken, bazıları da İranlı siyasi figürlerin fotoğraflarını ve rejim karşıtı mesajlar içeren pankartları kaldırdı. Kalabalık, sloganlar eşliğinde ABD'nin İran politikalarına tepki gösterdi. Protesto boyunca bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri çevrede bariyer kurarken, eylem belirli bir süre sonra olaysız şekilde sona erdi. - LONDRA