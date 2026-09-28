Lübnan Başbakanı Salam, Rubio'ya üçlü anlaşmanın tam uygulanması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Salam, Rubio'ya üçlü anlaşmanın tam uygulanması çağrısı yaptı

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Lübnan Başbakanı Salam, Rubio\'ya üçlü anlaşmanın tam uygulanması çağrısı yaptı
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Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek haziran ayında imzalanan üçlü çerçeve anlaşmanın tam uygulanması çağrısında bulundu. Salam, anlaşmayı denetleyecek güvenilir bir mekanizma kurulmasını istedi.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmede, Lübnan, İsrail ve ABD arasında imzalanan üçlü çerçeve anlaşmanın tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Lübnan Başbakanı, temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio ile başkent Washington'da bir araya geldi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, görüşmede Lübnan Dışişleri Bakanı Youssef Raggi ve Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad da hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik temasların diplomatlar düzeyinde sürdüğü belirtildi.

Lübnan'dan üçlü çerçeve anlaşmanın tam olarak uygulanması çağrısı

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Salam'ın İsrail ile haziran ayında imzalanan "Lübnan'ın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesine" yönelik çerçeve anlaşmanın tam olarak uygulanması çağrısında bulunduğu kaydedildi. Salam görüşmede, üçlü çerçeve anlaşmanın uygulanma aşamasına geçilmesinin önemini vurgulayarak, karşılıklılık ile kademeli uygulama ilkelerinin sahada somut adımlara ve sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. Salam'ın atılacak adımların Lübnan'ın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesine, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesine ve ülkenin tamamında silahların devletin kontrolüyle sınırlandırılmasına yönelik olması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Başbakan Salam ayrıca, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ve tarafların taahhütlerine uyup uymadığını güvence altına alacak güvenilir bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu. Salam, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi zorlu bir görev üstlenen Lübnan ordusuna ABD'nin desteğinin sürdürülmesinin önemini de vurguladı.

Üçlü çerçeve anlaşma imzalanmıştı

Lübnan, haziran ayında ABD arabuluculuğunda İsrail ile Beyrut yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, İsrail ordusunun ise Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilerek bu bölgelerin kontrolünü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devretmesini öngören 14 maddelik bir çerçeve anlaşma imzalamıştı. Ancak çerçeve anlaşmasının uygulanması İsrail'in Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kaldı. Taraflar arasında İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden ateşkes görüşmelerinin bir sonraki turunun ise ekim ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaMarco RubioWashingtonPolitikaLübnanDünyaSon Dakika

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