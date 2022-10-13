Lübnan Devlet Başkanı Aoun: "Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi" - Son Dakika
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Lübnan Devlet Başkanı Aoun: "Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi"

13.10.2022 21:59
Lübnan Devlet Başkanı Aoun: "Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi"

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakerelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın onayladığını duyururken, "Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi" dedi.

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakerelerin ardından İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın onayladığını duyururken, "Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi" dedi.

İsrail ile Lübnan arasında "deniz sınırının çizilmesine" yönelik yürütülen müzakerelerde sona gelindi. ABD'nin arabuluculuk yaptığı müzakereler sonucunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını belirten Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, "Güney deniz sınırını belirlemek için ABD'li arabulucu tarafından hazırlanan anlaşmanın son versiyonunun Lübnan tarafından onaylandığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın "tarihi bir başarı" olduğunu söyleyen Aoun, "Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi" diyerek, Lübnan'ın 860 kilometrelik sorunlu bir bölgeyi de geri aldığını ifade etti.

Öte yandan, anlaşmanın Lübnanlıların istediği şekilde olduğunu da açıklayan Aoun, "Anlaşma, haklarımızı tamamen koruyor" dedi.

"Tarihi bir başarıdır"

İsrail Başkanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki deniz sınırının çizilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Lapid, "Bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirecek, İsrail ekonomisine milyarlarca dolar katkı sağlayacak ve kuzey sınırımızın istikrarını sağlayacak tarihi bir başarıdır" ifadesini kullanmıştı.

Lübnan'ın Baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Elias Bou Saab ise söz konusu anlaşmanın Lübnan'ın tüm taleplerinin dikkate alındığı bir anlaşma olduğunu belirterek, "Diğer tarafın da aynı şekilde hissetmesi gerektiğine inanıyoruz" demişti. Anlaşmanın her iki ülkenin liderleri tarafından imzalanması gerekiyor.

İki komşu arasındaki anlaşmazlık

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail'in Karish sahasının birleştiği noktada yer alırken, 2020'den bu yana sorunun çözümüne yönelik ABD'nin arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyor. - BEYRUT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Lübnan Devlet Başkanı Aoun: 'Lübnan, İsrail'e tek bir kilometre bile vermedi' - Son Dakika

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