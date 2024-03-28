Lübnan, İsrail'in saldırıları nedeniyle BM'ye şikayet gönderdi

Politika

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan topraklarındaki sağlık personeline ve altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) heyetine Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere resmi bir şikayet gönderdi.

İsrail'in Lübnan topraklarını hedef almaya devam ederken, Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet edecek. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan topraklarındaki sağlık personeline ve altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle BM heyetine Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere resmi bir şikayet gönderdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in El Habbariyeh, Naqoura ve Baalbek bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 sağlık görevlisi ve sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, şikayetin resmi olarak ne zaman yapılacağına dair bir tarih vermedi. - BEYRUT