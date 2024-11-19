Lübnan ve Hizbullah'tan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Lübnan ve Hizbullah'tan Ateşkes Açıklaması

Lübnan, ABD'nin İsrail ile ateşkes önerisini kabul etti. Girişimin başarısı İsrail'e bağlı.

19.11.2024 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Yardımcısı Ali Hassan Khalil, Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti. Ateşkes anlaşmasına yönelik bir açıklama da Lübnan tarafından geldi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Yardımcısı Ali Hassan Khalil yaptığı açıklamada, ateşkese yönelik çabayı çatışmaları sona erdirmek için yürütülen çabayı bugüne kadarki en ciddi çaba olarak niteledi. Khalil, Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi. Lübnan'ın ABD'nin Lübnan Büyükelçisine ateşkes önerisine yazılı cevap verdiğini aktaran Khalil, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein'ın anlaşma ile ilgili Beyrut'a seyahat ettiğini sözlerine ekledi.

Khalil, girişimin başarısının İsrail tarafına bağlı olduğunu dile getirerek "Eğer İsrail çözüm istemezse çok sayıda sorun çıkarabilir" dedi. İsrail'in "ateş altında" müzakere yürütmeye çalıştığını kaydeden Khalil, "Bu bizim duruşumuzu etkilemeyecek" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Meclis Başkanı, Nebih Berri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan ve Hizbullah'tan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan ve Hizbullah'tan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.