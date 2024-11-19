Lübnan ve Hizbullah'tan Ateşkes Açıklaması

Politika

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Yardımcısı Ali Hassan Khalil, Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti. Ateşkes anlaşmasına yönelik bir açıklama da Lübnan tarafından geldi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Yardımcısı Ali Hassan Khalil yaptığı açıklamada, ateşkese yönelik çabayı çatışmaları sona erdirmek için yürütülen çabayı bugüne kadarki en ciddi çaba olarak niteledi. Khalil, Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiğini söyledi. Lübnan'ın ABD'nin Lübnan Büyükelçisine ateşkes önerisine yazılı cevap verdiğini aktaran Khalil, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein'ın anlaşma ile ilgili Beyrut'a seyahat ettiğini sözlerine ekledi.

Khalil, girişimin başarısının İsrail tarafına bağlı olduğunu dile getirerek "Eğer İsrail çözüm istemezse çok sayıda sorun çıkarabilir" dedi. İsrail'in "ateş altında" müzakere yürütmeye çalıştığını kaydeden Khalil, "Bu bizim duruşumuzu etkilemeyecek" dedi. - BEYRUT