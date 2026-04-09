Lübnan ve İsrail Arasında Görüşmeler Bekleniyor

09.04.2026 20:30
Lübnanlı yetkililer ateşkes çağrısı yaparken, İsrail görüşmeler öncesi Hizbullah ile ateşkes olmayacak dedi.

Lübnanlı bir yetkili, İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilecek temaslar öncesinde ateşkes çağrılarını yinelerken, İsrailli bir yetkili, "Lübnan ile görüşmeler öncesinde Hizbullah ile ateşkes yapılmayacak" dedi. ABD merkezli haber sitesi Axios ise Lübnan-İsrail temaslarının ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenleneceğini öne sürdü.

İsrail'in ABD ve İran arasında varılan ateşkes kararının ardından yoğun bir şekilde hava saldırıları düzenlediği Lübnan, Tel Aviv yönetimiyle diplomasi çabalarını sürdürüyor. Adı açıklanmayan bir Lübnanlı yetkili, İsrail ile daha kapsamlı görüşmelerin yapılabilmesi için son 24 saattir geçici bir ateşkes çağrısında bulunduklarını vurguladı. Yetkili, söz konusu ateşkesin Pakistan aracılığıyla ABD-İran arasında sağlanan ateşkese benzetilebileceğinin altını çizerek, "ayrı bir hatta aynı tür bir anlaşma" sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yetkili ayrıca, Lübnan'ın ABD'nin taraflar arasında varılabilecek herhangi bir anlaşma için aracılık ve garantör rolü üstlenmesini istediğini söyledi.

İsrail: "Hizbullah ile ateşkes olmayacak"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinesine Lübnan ile doğrudan görüşmelerin başlatılmasına yönelik talimat verdiğini açıklamasının ardından bir İsrailli yetkili, Lübnan'ın ateşkes çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, temasların gelecek günlerde başlamasının beklendiğini altını çizerken, planlanan programa ilişkin herhangi bir detay vermedi. İsrailli yetkili ayrıca, "Lübnan ile görüşmeler öncesinde Hizbullah ile ateşkes yapılmayacak" dedi.

ABD basını: "Görüşme Washington'da gerçekleşecek"

ABD merkezli haber sitesi Axios, İsrail-Lübnan temaslarının gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington DC'deki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirileceğini öne sürdü. Temaslara ABD tarafından ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Lübnan tarafından Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad, İsrail tarafından ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in katılacağı iddia edildi.

Netanyahu'nun Lübnan ile görüşme talimatı

Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Lübnan ile "en kısa sürede" müzakere masasına oturacağını duyurmuştu. İsrail Başbakanı, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" demişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

22:19
21:35
20:54
20:52
20:46
20:02
Advertisement
