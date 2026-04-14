Lübnan ve İsrail'den Tarihi Görüşme - Son Dakika
Lübnan ve İsrail'den Tarihi Görüşme

14.04.2026 23:05
ABD aracılığıyla Lübnan ve İsrail, doğrudan müzakerelere başlamak için anlaştı.

ABD, Lübnan ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, ABD'nin himayesinde doğrudan müzakereler başlatma konusunda anlaştı" denildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Lübnan ve İsrail arasında 1993'ten bu yana gerçekleştirilen ilk üst düzey doğrudan görüşmenin ardından ABD, Lübnan ve İsrail ortak açıklama yayınladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun arabuluculuğunda Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh ve İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in de katılımıyla gerçekleştirilen görüşme iki saatten uzun sürdü.

Görüşmenin ardından İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "her iki tarafın da Lübnan'ın İran'ın ülkede Hizbullah aracılığıyla sahip olduğu etkiden kurtarılması gerektiği konusunda aynı fikirde olduğunu" söyledi. Leiter, görüşmelerin muhtemelen önümüzdeki haftalarda devam edeceğini ve Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması yönünde "güçlü bir arzu" ortaya koyduğunu ifade etti.

Taraflardan ortak açıklama

Görüşmenin ardından Lübnanlı yetkililerden bir açıklama gelmezken, ABD, İsrail ve Lübnan tarafından ortak açıklama yayınlandı. Tarafların 1993'ten bu yana ilk kez doğrudan görüştüklerine vurgu yapılan ortak açıklamada, "ABD, bu tarihi dönüm noktası nedeniyle iki ülkeyi tebrik etti. ABD, görüşmelerin devamına ve Lübnan hükümetinin güç tekelini yeniden tesis etme ve İran'ın aşırı etkisine son verme planlarına destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, görüşmelerin 2024 anlaşmasının ötesine geçerek kapsamlı bir barış anlaşmasına yol açmasını umduğunu belirtti" denildi.

"ABD'nin İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarına karşı kendini savunma hakkını desteklediği" belirtilen açıklamada, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşmanın ABD arabuluculuğunda iki hükümet arasında yürütülmesi gerektiği ve ayrı bir hat üzerinde yürütülmemesi gerektiği de ifade edildi.

"İsrail'in tüm devlet dışı terör gruplarının silahsızlandırılması ve Lübnan'daki tüm terör altyapısının ortadan kaldırılması yönündeki desteğini dile getirdiği" kaydedilen açıklamada, "İsrail, bu hedefe ulaşmak ve her iki ülke halkının güvenliğini sağlamak için Lübnan hükümetiyle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. İsrail ayrıca, tüm çözülmemiş meseleleri çözmek ve bölgede güvenlik, istikrar ve refahı güçlendirecek kalıcı bir barışa ulaşmak için doğrudan müzakerelere katılma taahhüdünü yineledi" denildi.

Açıklamada, Lübnan tarafının ise toprak bütünlüğü ve tam devlet egemenliği ilkelerinin altını çizdiği ve devam eden çatışmanın yol açtığı ağır insani krizin giderilmesi için ateşkes ve somut adımlar çağrısında bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Tüm taraflar, karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelerin başlatılması konusunda anlaştı" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan

Son Dakika Politika Lübnan ve İsrail'den Tarihi Görüşme - Son Dakika

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

00:13
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
SON DAKİKA: Lübnan ve İsrail'den Tarihi Görüşme - Son Dakika
