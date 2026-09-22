Lula, BM Genel Kurulu'nda BM'nin itibarının hiç bu kadar düşük olmadığını söyledi - Son Dakika
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Lula, BM Genel Kurulu'nda BM'nin itibarının hiç bu kadar düşük olmadığını söyledi

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Brezilya Devlet Başkanı Lula, 81. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında örgütü, insanlığı savaş belasından kurtarma görevini yerine getirmemekle suçladı. Lula, BM'nin itibarının hiç bu kadar düşük, ordusu olmayan savunmasız kesimleri koruma kapasitesinin de hiç bu kadar zayıf olmadığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'yi en önemli görevlerinden biri olan insanlığı savaş belasından kurtarma görevini yerine getirememekle suçlayarak, "BM'nin itibarı hiç bu kadar düşük olmamıştı" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 81. BM Genel Kurulu'nda konuştu. Lula, BM'yi en önemli görevlerinden biri olan insanlığı savaş belasından kurtarma görevini yerine getirememekle suçladı. BM'nin itibarının hiç bu kadar düşük olmadığını ifade eden Lula, BM'nin ordusu olmayan en savunmasız kesimleri koruma kapasitesinin hiç bu kadar zayıf olmadığını aktardı.

"Güçlünün hukukuna verilen tavizler tüm sınırları aştı"

Kendisini askeri diktatörlüğe karşı mücadele etmiş ve barışçıl bir ülkeye liderlik eden biri olarak tanımlayan Lula, "Güçlünün hukukuna verilen tavizler tüm sınırları aştı. Çok taraflılık veya tek taraflılık, demokrasi veya aşırıcılık, egemenlik veya tabiiyet arasında seçim yapmaya çağrılıyoruz. Bu seçimler cesaret, siyasi irade ve hedeflerin net olmasını gerektiriyor" dedi.

"Hürmüz savaş alanına dönüştü"

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime değinen Lula, "Hürmüz Boğazı, uluslararası ticaret için hayati bir geçiş noktası olması gerekirken bir savaş alanına dönüştü. Dünyanın dört bir yanındaki aileler artan yakıt, gübre ve yakıt fiyatlarının bedelini ödüyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunu eleştirdi

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoyu eleştiren Lula, bunun toplu cezalandırma olduğunu ifade etti. Lula, "Dünya, Küba'da 10 milyon insanın yasa dışı ekonomik ve enerji ambargosu yoluyla toplu cezalandırılmasını dehşet içinde izliyor" dedi.

"Gazze'deki soykırımın bıraktığı travma nesiller boyu sürecek"

Gazze'deki İsrail soykırımına değinen Lula, Gazze'deki soykırımın bıraktığı travmanın nesiller boyu süreceğini belirterek, Filistinlilerin nesiller boyunca Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de kadınlara ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen soykırımın bıraktığı acıyı ve travmayı taşıyacağını söyledi. Lula, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin "gerçeği söylediği için susturulmaması" gerektiğini söyledi. Ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri kınayan Lula, bunların "İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenlik içinde yaşayabilmesi için hayati önem taşıyan iki devletli çözümü giderek daha uygulanamaz hale getirdiğini" söyledi.

Kaynak: İHA
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