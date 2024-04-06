Lüleburgaz Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Lüleburgaz Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi

Lüleburgaz Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi

Lüleburgaz'ın Çengelli köyünde ikinci dönemine başlayan Muhtar Rahim Cumalı, köy meydanında düzenlediği iftar programıyla köy halkına birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı programda köylüler, Ramazan ayının coşkusunu bir arada yaşadılar. İftar sonrasında köy halkı, Muhtar Cumalı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

06.04.2024 22:16  Güncelleme: 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nın Lüleburgaz ilçesine bağlı Çengelli köyünde yeniden seçilen Muhtar Rahim Cumalı köy meydanında iftar programı düzenledi.

Muhtarlıkta ikinci dönemine başlayan ve yaptığı çalışmalarla köy halkı tarafından sevilen Muhtar Cumalı halkı için köy meydanında iftar programı düzenleyerek birlik beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında köylüler bir araya gelirken Ramazan ayının coşkusunu yaşadılar.

Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı konuyla ilgili olarak, "Bugün köyümüzde genç, yaşlı, köy dışında yaşayan birçok insanımızla bir araya geldik. Hem hasret giderdik hem de mübarek Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşadık. Rabbim nice Ramazan aylarını birlik beraberlik içerisinden geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Köy halkı iftar sonrasında Muhtar Cumalı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Lüleburgaz Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:53 Beşiktaş’taki yangından yeni detaylar Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler Beşiktaş'taki yangından yeni detaylar! Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 22:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, Köy Meydanında İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement