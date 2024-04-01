Lütfü Savaş, "Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz"
HATAY - Hatay İl Seçim Kurulu önünde açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Lütfü Savaş, il seçim kuruluna gelerek burada partililerle istişare etti. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Başkan Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Hatay il başkanı Hakan Tiryaki, ellerinde olan verilere göre 8 bin oy farkla önde olduklarını belirterek, "Deprem gecesinde yaşadığımız gene buradayız, uykusuz bir şekilde. Bu seferde Hatay'ımızın namusu olan sandığına ve oyuna sahip çıkmak için buradayız. Birçok noktada bize gelen verilerle kendilerinin ortalığa attığı veriler arasında çok büyük farklılıklar var. Bizde ve YSK'nın da içeride sisteme girdiği kadarıyla 8 bin öndeyiz" dedi.
Oyların taşınması esnasında yaşanan çeşitli olaylar olduğunu iddia eden Başkan Savaş, "İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımıza ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Lütfü Savaş: 8 Bin Oydan Fazla Öndeyiz - Son Dakika
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