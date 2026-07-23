Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı

23.07.2026 17:56
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada yaşlı bir adamın tükürüklü saldırısına uğradı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, dün sabah başkent Budapeşte'deki Nyugati Tren İstasyonu'nda Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy ile birlikte yürüdüğü sırada canlı yayında yaşlı bir vatandaşın tükürüklü saldırısına maruz kaldı. Magyar ve Vitezy yürürken yaşlı bir adam, "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz" diyerek ikilinin olduğu yöne doğru tükürdü.

"SİZE AFİYET DİLİYORUM"

Başbakan Magyar ise yaşlı adama dönüp, "Size afiyet diliyorum" diyerek yürümeye devam etti. Magyar, birkaç saniye sonra ise izleyicilere, "Fidesz'in geriye kalan yüzlerini" gördüklerini söyledi. Saldırgan, canlı yayın sırasında arka tarafta kalsa da tükürme sesi ve siyasetçilerin tepkileri kameraya yansıdı.

Magyar, daha sonra düzenlediği basın toplantısında da konuya değinerek, destekçilerinden morallerini bozmamalarını ve öfkelerini kontrol edemeyen insanların "anlayışa ve teselliye" ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Magyar, Macar halkının bazı kesimlerine yerleşen nefretin sorumlusunun eski Başbakan Viktor Orban ile hükümetinin yürüttüğünü söylediği "kamu kaynaklarıyla finanse edilen siyasi propaganda" olduğunu dile getirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Magyar, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırganı "Fidesz laması" olarak nitelendirdi, ancak saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı. Magyar, saldırgana öfke duymadığını da ifade ederek, saldırganın bir dahaki sefere düşmanlığını "yüzüne karşı" göstermesini istedi.

Uzmanlar olayı "ciddi bir güvenlik hatası" olarak nitelendirirken, Magyar yaşanan olay nedeniyle kişisel koruma talebinde bulunmayacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macaristan Başbakanı'na canlı yayında tükürüklü saldırı - Son Dakika

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