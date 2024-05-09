Macaristan Başbakanı Orban, Çin'in barış girişimini destekliyor - Son Dakika
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Politika

Macaristan Başbakanı Orban, Çin'in barış girişimini destekliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Xi Jinping tarafından sunulan Çin barış girişimini de destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Avrupa, halihazırda savaş taraftarıdır" dedi.

09.05.2024 21:35
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Xi Jinping tarafından sunulan Çin barış girişimini de destekliyoruz" ifadelerini kullanarak, "Avrupa, halihazırda savaş taraftarıdır" dedi.

Fransa ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından dün akşam Macaristan'a gelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından Budin Kalesi'nde resmi törenle karşılandı. Xi ve beraberindeki Çin heyetinin başkent Budapeşte temasları çerçevesinde iki ülke arasında, demiryolu, ulaşım ve altyapı projelerinden nükleer enerji ve otomobil üretimine geniş bir alana yayılan çok sayıda anlaşmaya imza atıldı.

"Dünya savaşı riskinin daha yüksek olduğu bir dönem görmedik"

Çin Devlet Başkanı Xi'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. Yılında denk gelen ziyaretinden büyük memnuniyet duydukların ifade eden Orban, "Bir Çin Devlet Başkanı'nın Macaristan'a son ziyareti bundan 20 sene önce gerçekleşmişti. O zamanlar, dünya bambaşka bir yerdi ve muhtemelen meydana gelebilecek değişiklikleri o dönemde hayal bile edemezdik. Dünyada milyonlarca insanın hayatına mal olan bir pandemi sürecini atlattık. Bu vesileyle Sayın Devlet Başkanı'na bize bu dönemde sundukları ciddi yardımlar için bizzat teşekkür etmek istiyorum zira bu yardımlar sayesinde Macaristan'da çok sayıda insanın hayatını kurtarmamız mümkün oldu. İki yıldır savaşın gölgesinde yaşıyoruz ve bir dünya savaşı riskinin daha yüksek olduğu bir dönem görmüş değiliz" dedi.

20 yıl öncesindeki dünya ekonomisi ve ticaretinin de bugünküyle mukayese edilemeyeceğini vurgulayan Orban, "O zamanlar tek merkezli bir dünya düzeni mevcut iken halihazırda çok merkezli bir düzen söz konusu. Bu yeni düzeni ayakta tutan sütunlardan biri ise dünya siyaseti ve ticaretinde belirleyici ülkelerden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'dir" dedi.

"Avrupa, halihazırda savaş taraftarıdır"

Macaristan'ın yanı başında bir savaş devam ederken, dünyanın savaşın devamının mı yoksa barışın mı gerekli olduğunu tartıştığını ifade eden Orban, "Macaristan'ın tavrıyla bu konuda Avrupa'da yalnız kalmıştır. Avrupa, halihazırda savaş taraftarıdır. Macaristan ise acil ateşkes ile birlikte barış müzakerelerinin başlatılmasından yanadır. Ülkemiz, barışa yönelik tüm uluslararası çabaları desteklemektedir. Bu nedenle, Xi Jinping tarafından sunulan Çin barış girişimini de destekliyoruz. Biz Macarlar, bu savaşın harp alanında çözüme ulaştırılamayacağını ve savaşın tek sonucunun yıkım ve cenazeler olduğu görüşündeyiz. Bize göre çözüm, ateşkes ve barış müzakerelerindedir" dedi.

Çin ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin 20 yıl öncesine nazaran dört kat artarak 12 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Orban, günümüzde iki ülkenin ekonomik işbirliğini modernizasyon ve kalkınma konusundaki işbirliği ile daha ileri noktalara taşıdıklarını ifade etti.

Macaristan'ın 20. asırda büyük kayıplar yaşadığını, 21. asırda kaybetmek istemediğini vurgulayan Orban, bu nedenle yatırımlarda, teknolojide, ticarette ortaklar aradıklarını ve Çin'in birçok alanda dünyanın en önünde yer aldığını belirtti.

"Kalkınma stratejilerimizi birbirine bağlayacağız"

Devlet Başkanı Xi, ise Orban ile görüşmelerinde Çin ve Macaristan'ın birbirine güven duyan iki dost ülke olduğunu ve ikili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi ve zenginleştirilmesi gerektiğinde mutabık kaldıklarını söyledi. Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimi ile Macaristan'ın "Doğu Açılımı" girişiminin birbiriyle uyum içerisinde olduğunu vurgulayan Xi, "Kalkınma stratejilerimizi birbirine daha yakından bağlayacağız. Ekonomi, ticaret, yatırım ve finansal işbirliğini derinleştireceğiz. Budapeşte-Belgrad demiryolu projesi ile kilit önemdeki diğer projelerde ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

Macaristan ile birlikte Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalışacağını ifade eden Xi, "Çin, Avrupa Birliği ile olan kapsamlı stratejik işbirliğine önem vermekte ve Avrupa'yı çok kutuplu dünyada önemli bir kutup ve Çin'in modernizasyonu sürecinde kilit öneme sahip bir ortak olarak görmektedir" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Macaristan Başbakanı Orban, Çin'in barış girişimini destekliyor - Son Dakika

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