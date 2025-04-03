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Politika

Macaristan UCM'den Çekiliyor

Macaristan UCM\'den Çekiliyor

Orban, UCM'nin siyasallaştığını belirterek Macaristan'ın çekilme kararını açıkladı.

03.04.2025 19:18
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilme kararına ilişkin olarak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin artık siyasi bir mahkemeye dönüştüğüne inanıyoruz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macaristan hükümetinin Netanyahu'nun 4 günlük Macaristan ziyareti ile birlikte duyurduğu UCM'den çekilme kararına değinen Orban, UCM'yi siyasallaşmak ve taraf tutar hale gelmekle itham etti.

Netanyahu'nun uluslararası alandaki önde gelen destekçileri arasında yer alan Orban, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin artık siyasi bir mahkemeye dönüştüğüne inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde mahkeme, hukukun üstünlüğüne dayalı bir mahkeme değil, tarafsız olmayan siyasi bir mahkeme haline geldi" dedi.

Bu durumun UCM'nin İsrail'e ilişkin kararları ile açık bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Orban, "Biz, Macaristan ya da demokrasiyi önemseyen herhangi bir ülkenin siyasi saiklerle hareket eden uluslararası bir mahkemede yer alamayacağına inanıyoruz" dedi.

Macaristan'ı "Avrupa'da Yahudi-Hristiyan değerlerinin sarsılmaz savunucusu" olarak tanımlayan Orban, ülkesinin Avrupa'nın en büyük üçüncü Yahudi nüfusuna ev sahipliği yaptığını ve Yahudilerin Macaristan'da Avrupa'nın her yerinden daha fazla güvende yaşadığını söyledi. Batı Avrupa'da artan anti-semitizme Macaristan'da sıfır tolerans gösterildiğini vurgulayan Orban, "Burada kimse Hamas bayrağı sallamaz ve asla da sallamayacaktır" dedi.

Netanyahu'dan Orban'a teşekkür

Orban'ın ardından söz alan İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'de savaş suçu işlediği iddialarını reddetti ve Macaristan'ın UCM'den çekilme kararını övdü. Netanyahu, "UCM konusunda cesur ve ilkeli bir pozisyon benimsediniz. Teşekkürler Viktor" dedi.

Netanyahu, konuşmasında UCM'yi yozlaşmış bir örgüt olarak nitelendirdi ve İsrail'i haksız yere hedef almakla suçladı.

Macaristan, UCM'den çekilen ilk Avrupa Birliği üyesi olurken, Netanyahu diğer ülkelerin de yakında aynı yolu takip edeceklerini umut ettiğini söyledi.

İsrail, ABD, Rusya ve Çin gibi UCM üyesi olmayan ülkeler arasında yer alıyor. UCM, savaş suçları ve soykırım suçunun faillerini yargılamak amacıyla kurulan tek daimi uluslararası mahkeme olarak tanımlanıyor.

Macaristan'a tepkiler

Ekim 2023'ten bu yana büyük kısmını kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de sivil halkın aç bırakılması, zulüm ve insanlık dışı eylemler dahil birçok savaş suçunun ortak faillerinden biri olmakla suçlanan Netanyahu'nun tutuklanmak yerine askeri törenle karşılanması, farklı çevrelerden tepkilere neden oldu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Macaristan'ın UCM'den çekilme sürecinin bir yıl alacağını ve Macar yetkililerin çekilme kararına rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'yu tutuklamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün, uluslararası ceza hukuku açısından kötü bir gün" ifadelerini kullanarak, "Avrupa'da bu hususta tüm AB üyeleri için geçerli olan net kurallar var ve bu da Roma Statüsü'dür. Defalarca dile getirdim. Avrupa'da hiç kimse hukukun üstünde değildir ve bu hukukun her alanı için geçerlidir" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Uluslararası Adalet Programı Direktörü Liz Evenson, ise "Macaristan'ın UCM dahilindeki yükümlülüklerini ihlal ederek Netanyahu'nun ziyaretine izin vermesi, Orban'ın hukukun üstünlüğüne yönelik son darbesi oluyor" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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