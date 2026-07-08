Macron, Ankara\'da Sabah Koşusu Yaptı

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkent sokaklarında koşu yaptı. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dolayı Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindeki grupla birlikte Seğmenler Parkı'na girdi. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emmanuel Macron'un NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - ANKARA