Macron, aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemek için erken seçim kararı aldı

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını engellemek için Ulusal Meclisi feshetme ve erken seçim kararı aldığını belirterek, "2027'de iktidarın anahtarını aşırı sağa vermek istemiyorum." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclisin feshedilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İKTİDARIN ANAHTARLARINI AŞIRI SAĞA VERMEK İSTEMİYORUM"

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ve aşı solcu Boyun Eğmeyen Fransa'ya (LFI) sert eleştirilerde bulunan Macron, yenildiğini düşünmediğini belirterek seçim kampanyasını yürütmeyeceğini söyledi. Aşırı sağın 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını engellemek için erken seçim çağrısı yaptığını kaydeden Macron, "2027'de iktidarın anahtarlarını aşırı sağa vermek istemiyorum." dedi.

"AŞIRI SAĞA KARŞI HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Fransızların seçimlerde yarısının aşırı görüşteki partilere oy verdiğinde ve mecliste göreceli çoğunluk elde ettiklerinde hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini belirten Macron, "Bu, onlara saygı göstermemek ve onları duymamaktır. Öfkelerine ve acil durumlarına yanıt verebilecek bir hükümet olmasını istiyorum. İnsanlar aşırı sağdan bir başkanın gelmesinden korkuyorlarsa şimdi harekete geçmelerinin tam zamanı." diye konuştu. "Zamanı geldiğinde, (seçimden) önce veya sonra, uç taraflara birlikte hayır demeyi bilen iyi niyetli kadın ve erkeklerin bir araya gelmesini diliyorum." ifadesini kullanan Macron, aşırılıklara hayır diyen tüm partilere birleşme çağrısında bulundu.

"DEĞERLER SAVAŞI BAŞLADI"

Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ile seçim sürecinde tartışma gerçekleştirmeyeceğini ifade eden Macron, "Bu netleştirme teklifini Avrupa seçimlerinden önce yaptım. Çünkü kendisi (Le Pen) bunu önermişti. Ancak buna yanaşmadı. Anlıyorum ki Sayın Le Pen başkanlık seçimlerini yeniden oynamak ve ardından benim istifa etmem gerektiğini söylemek istiyor. Kendisini Anayasayı yeniden okumaya davet ediyorum." şeklinde konuştu. Cumhuriyetçiler partisi Başkanı Eric Ciotti'nin Ulusal Birlik Partisi'ne yaptığı ittifak çağrısına dikkat çeken Macron, maskelerin düştüğünü ve değerler savaşının patlak verdiğini söyledi.

ÜLKEDEKİ GELİŞMELERİ GÜNDEMİNE ALDI

Ülke gündemine ilişkin diğer konulara da değinen Fransa Cumhurbaşkanı, inşası planlanan altı reaktöre ek olarak sekiz yeni nükleer reaktörünün inşasının yapılacağını belirterek, bunların enerji geçişi için önemine dikkat çekti. Ulusal Birlik Partisi'nin gizli ajanda iddialarına karşı ise emekli maaşlarının enflasyona uyumlu olacağını söyledi. İdari yapıyı basitleştirmek amacıyla yerel yönetim kademesindeki bazı bölümleri kaldırmak istediğini anlatan Macron, ayrıca uzman komisyonun çocukların ekrana maruz kalmasının etkileri hakkındaki raporuna dikkat çekerek 11 yaşından önce telefon ve 15 yaşından önce sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, Yeni Kaledonya'daki seçim sistemini değiştiren ve şiddetli protestolara neden olan yasa değişikliğinin, diyalogu ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla askıya alındığını hatırlattı.

MACRON MECLİSİ FESHETMİŞTİ

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik tarafından elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik partisi oyların yüzde 31,5'ini, Macron'un partisi Rönesans ise oyların yüzde 15,2'sini alarak ikinci sırada yer almıştı.