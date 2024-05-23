Macron, Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasanın erteleneceğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Macron, Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasanın erteleneceğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasanın erteleneceğini ve yeni bir çözüm bulmaya çalışacağını açıkladı. Macron, adada sükuneti sağlamak ve siyasi süreci ileriye taşımak için önemli adımlar attığını belirtti. Oy verme sisteminde yapılan değişiklik, Yeni Kaledonya halkı arasında endişe yaratmıştı.

23.05.2024 23:36
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasanın erteleneceğini ve yeni bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarının patlak verdiği Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'yı ziyaret etti. Macron, başkent Noumea'da siyasi temsilcilerle bir araya geldi. Macron, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında yeniden iletişim kurarak adada sükuneti sağlamak ve siyasi süreci ileriye taşımak için önemli adımlar attığını belirtti.

Oy kullanma sistemini değiştiren yasayı zorla kabul ettiremeyeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Macron, seçim reformunun erteleneceğini ve yeni bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Adadaki siyasi güçlerin önümüzdeki haftalarda ve aylarda kapsamlı bir anlaşmaya varabileceklerine inandığını ifade eden Macron, reformun başkent Paris'teki milletvekilleri tarafından kabul edilmesinin ardından "demokratik meşruiyete" sahip olduğunu söyledi.

Reformun Yeni Kaledonya halkına oylatılması gerektiğini açıklayan Macron, referandum yapılıp yapılmayacağını ise belirtmedi. Adadaki taraflara birkaç hafta vererek sükunetin sağlanmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını istediğini aktaran Macron, bir ay içinde adanın geleceği hakkında değerlendirme yapacağını ve bir anlaşmaya varılmaması durumunda reformun kabul edilmesi için haziran sonuna kadar Kongre'yi toplayacağını duyurdu.

Macron, ayrıca barikatların kaldırılması halinde olağanüstü halin kaldırılacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısı 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Tasarı 15 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylanırken, şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti. Yaşanan şiddet olaylarında 2'si jandarma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Oy verme sisteminde yapılan değişikliğe göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor. Söz konusu anayasal değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Kongre'de de kabul edilmesi gerekiyor. - NOUMEA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macron, Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştiren yasanın erteleneceğini söyledi - Son Dakika

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