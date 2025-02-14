Macron: Zelenskiy Rusya ile müzakere edebilir

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkesi adına Rusya ile savaşı sona erdirmek için müzakere edebileceğini söyleyerek "Ülkesi adına konuşabilecek tek kişi Zelenskiy" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump 12 Şubat'ta Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamasında Ukrayna Savaşı'na ilişkin yapılan konuşmaya değinerek, Ukrayna'nın katılımı olmadan Rusya ve ABD tarafından varılacak herhangi bir ikili anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Trump'ın tek taraflı açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tepki geldi. "Ülkesi adına konuşabilecek tek kişi Zelenskiy" diyen Macron, yalnızca Zelenskiy'nin ülkesi adına Rusya ile savaşı sona erdirmek için müzakere edebileceğini söyledi ve "teslimiyetçi bir barışın ABD dahil herkes için kötü haber" olacağı uyarısında bulundu. Macron, Elysee Sarayı'nda gazetecilere verdiği röportajda "Bu aşamadaki tek soru, Başkan Putin'in bu temelde bir ateşkesi gerçekten sürdürülebilir ve inandırıcı bir şekilde kabul etmeye istekli olup olmadığıdır. Bundan sonra Rusya ile müzakere etmek Ukraynalılara düşüyor" dedi.

Trump'ın müzakere için herkesin üzerine düşeni yapması gereken bir fırsat penceresi açtığını söyleyen Macron, toprak ve egemenlik konularını tartışmanın Zelenskiy'e bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Macrron, "Güvenlik garantilerini ve daha geniş anlamda tüm bölgenin güvenlik çerçevesini tartışmak, başta Avrupalılar olmak üzere uluslararası topluma düşmektedir. Bu noktada bizim de sorumluluklarımız var" ifadesini kullandı.

"Gazzelileri sınır dışı etmek son derece tehlikeli"

Macron, ayrıca açıklamalarında Gazze'deki son duruma da değindi. Gazzelileri sınır dışı etmenin "son derece tehlikeli" olacağını söyleyen Macron, Trump'ın Gazze ve Grönland üzerindeki "planlarının" dünyanın içinde bulunduğu aşırı stratejik belirsizliğin örnekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Macron, Avrupa'nın savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini dile getirerek "Ayrıca tam entegre bir Avrupa savunma, sanayi ve teknoloji üssü geliştirmeliyiz" dedi. - PARİS