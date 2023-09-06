''Madımak'' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı - Son Dakika

''Madımak'' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı

Son Güncelleme: 06.09.2023 02:24

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası ''Sürekli Hastalık'' sebebiyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU SEBEBİYLE KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül'ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu sebebiyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Sivas, Hukuk, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Madımak'' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Madımak'' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün cezası kaldırıldı - Son Dakika
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