Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım - Son Dakika

Enes Kara'nın intiharıyla ilgili bir açıklama da Bakan Yanık'tan! Topu aileye attı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Önce Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

"ESAS SORUNUMUZ İŞSİZLİK"

Mahir Ünal'ın konuştuğu sırasında salonda bulunan bir vatandaş, yüksek sesle ülkede esas sorunun işsizlik olduğunu söyledi. Yaşadığı sıkıntıları anlatmaya başlayan vatandaş, "Kendim de AK Parti'deyim. Sayın bakanım ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda." dedi.

DIŞARI ÇIKARILDI

Ünal ise bu sırada araya girerek "Sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim. Konuşma yapıyoruz burada." ifadelerini kullandı. Vatandaş ise sözleri sonrası parti görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

"KENDİSİNİN 100 KOYUNU VARMIŞ"

Toplantı sonrasında vatandaşla bir arayan gelen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz."

İkilinin görüşmesinde çekilen videoda da vatandaş; belediyeden 3 bin lira yardım aldığını, Sosyal Yardım Vakfı'ndan ise üzerine kayıtlı 100'e yakın hayvan olduğu için destek alamadığını belirtiyor.