Mahmut Arıkan'dan Tepki: 175 Kız Çocuğu Kurban Edildi
Mahmut Arıkan'dan Tepki: 175 Kız Çocuğu Kurban Edildi

Mahmut Arıkan\'dan Tepki: 175 Kız Çocuğu Kurban Edildi
12.03.2026 20:59
SAADET Partisi Genel Başkanı Arıkan, İran'daki saldırıları ve kız çocuklarının hedef alınmasını kınadı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Epstein'de ifşa olan bu sapkınların, bir ritüeli var. Bunların 'Baal' inancına göre, kutsal olan bir savaşa başlarken önce kız çocukları kurban edilir. İşte bu 175 kız çocuğumuz, bilerek, isteyerek ve planlayarak hedef alınmıştır. Bu şeytani ritüele kurban edilmiştir."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Karaman'da partisinin düzenlendiği iftar programına katıldı. Burada partililere seslenen Arıkan, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Arıkan, ilk günü İran'da bir okula yapılan saldırının da tesadüf olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bakınız, İran'da vurulan ilk hedefe dikkat çekmek istiyorum. İran'da ABD ve İsrail saldırılarının başladığı o ilk saatlerde vurulan hedef, ne bir askeri tesis oldu, ne bir komuta merkezi oldu, ne de bir füze rampası oldu. İlk hedef, içinde 175 masum kız evladımızı kaybettiğimiz bir ilkokul oldu. 'Kadınlara özgürlük ' getireceklerini iddia edenler, ilk olarak kız çocuklarının gittiği bir okulu bombaladılar. Huzurlarınızda ilk defa açıklıyorum! Bu hedef asla tesadüf değildir. Epstein'de ifşa olan bu sapkınların, bir ritüeli var. Bunların 'Baal' inancına göre, kutsal olan bir savaşa başlarken önce kız çocukları kurban edilir. İşte bu 175 kız çocuğumuz, bilerek, isteyerek ve planlayarak hedef alınmıştır. Bu şeytani ritüele kurban edilmiştir. Mesele İran meselesi değil. Mesele sadece İslam meselesi de değildir. Bugün bütün insanlık şeytani bir düzenin tehdidi altındadır!"

'BÖLGEDE BARIŞ VE ADALET BİZLERİN DAYANIŞMASIYLA İNŞA EDİLECEK'

Arıkan, "Hiç kimse, ne Trump, ne Netanyahu ne de avaneleri boş yere hayaller görmesin! Bizler bu coğrafyada, Şii'siyle, Sünni'siyle; Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Farisi'siyle hem birbirimizin hukukunu gözeteceğiz, hem de birbirimizi el üstünde tutacağız. Bölgede barış ve adalet, emperyalizmin bombalarıyla değil. Bizlerin inancıyla, dayanışmasıyla, mücadelesiyle inşa edilecek." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Güvenlik, Politika, Kurban, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahmut Arıkan'dan Tepki: 175 Kız Çocuğu Kurban Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan'dan Tepki: 175 Kız Çocuğu Kurban Edildi - Son Dakika
