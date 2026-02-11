Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu - Son Dakika
Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu
11.02.2026 17:52
Mahmut Tanal\'dan Osman Gökçek\'e: Döveceğim onu
TBMM'deki yumruklu kavgada burnu kanayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı sakinleştirmek kolay olmadı. Tanal'ın, AK Partili Osman Gökçek için defalarca, "Döveceğim onu." dediği duyuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemini esnasında ortalık karıştı. CHP'li vekillerin kürsü işgali sonrası yumruklu kavga çıktı.

MAHMUT TANAL'IN BURNU KANADI

Kavgada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnu kanadı. Çok sinirlenen Mahmut Tanal'ı diğer CHP'li milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı.

"DÖVECEĞİM ONU"

Mahmut Tanal o sırada AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik, "Döveceğim onu" diye tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

Son Dakika Politika Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu - Son Dakika

    Yorumlar (9)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Tanalı yerde tekmelediler suratı kan içinde idi maalesef, Osman rocky balboa gibi saydırdı ıska geçti,meclis hababam sınıfı gibi. 16 5 Yanıtla
    ünal yalçın ünal yalçın:
    Osman dayak yedi demiyorsun da.. 2 3
    Erbay Mercan Erbay Mercan:
    osman iyi ezmiş tanalı 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HAK EDENE HAKKINI VERECEKSİN 8 2 Yanıtla
  • 535353 535353:
    haketmiş teneke 7 3 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Evet baya bi Dövmüs neredeyse taninmayacak hale gelmis 7 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    İlahi adalet tez zamanda Tecelli edecek kaygı etmeyin...O kadar kul hakkı çıkacak elbet...İlahi adalet der susarım ..... 1 1 Yanıtla
