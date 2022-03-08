Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması

08.03.2022 16:34
Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni bir açıklama yaptı.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni bir açıklama yaptı.

Malatya Barosu tarafından adliye önünde düzenlenen programda açıklama yapan Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yalnızca ekonomi olmadığını, insan haklarına ve kadın haklarına verilen değerle ölçüldüğünü belirtti.

Kadınların daha güzel bir dünyada yaşaması için Malatya Barosu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Baydoğan, " Tüm dünya kadınlarının yüzyıllardır yürüttüğü özgürleşme ve eşit haklara sahip olma mücadelesinin kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar. Tüm emekçi kadınlarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için Malatya Barosu avukatları olarak her daim yanınızda olduğumuzu ve sizler için her türlü desteğe hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.

Kadınların yürüttüğü özgürlük ve eşit haklara sahip olma mücadelesi hakkında bilgi veren Baydoğan, " 157 yıl öncesinde 8 Mart Günü, Networkta tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler; eşit işe eşit ücret, günde 8 saat çalışma, doğum izni gibi insanca yaşama ve çalışma koşulları için bir mücadele başlattılar. Bu olaydan 53 yıl sonra kadınlar için mücadele veren Clara Zetkin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneren tarihi bir adım atmıştır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi yalnızca ekonomik olarak değil, insan haklarına en önemlisi de kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir" şeklinde konuştu.

Kadınların mücadelesine destek olduklarını ifade eden Baydoğan, " 8 Mart Baromuzun bu yıl ki sloganı da olan; "Şiddetin karanlığında değil, eşitliğin ve adaletin aydınlığında geleceğe ışık tutan kadınlarımızın yüreğinin birlikte attığı gündür. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile gurur duyuyor ve Malatya Barosu avukatları olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyerek, kadının gerçek değerini bir oya inceliğiyle ve demirin gücüyle tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

" Kadının gücünün, toplumun her alanında farkındalıkla yaşandığı güzel bir dünya"

Şiddetin hiçbir şekilde bahanesini olmayacağını ve kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini de vurgulayan Baydoğan, "Ülkemizde her akşam yatmadan önce ya da günün ilk ışıklarına uyanırken gözümüzü bir kadın cinayeti ile açmadığımız gün kalmadı. Dünya üzerinde barışın egemen olduğu, her türlü şiddetsiz dünya özlemiyle yanıp tutuşurken bombalardan kaçmaya çalışan çocuklarımızı, kadınlarımızı görmek bizleri kahrediyor. Malatya Barosu avukatları olarak biliyoruz ki yasaların ve uluslararası sözleşmelerin hem ülkemizde hem de dünya üzerinde tam ve eksiksiz uygulanması ile ancak bu karanlıktan aydınlığa çıkabiliriz. Şiddet hiçbir şekilde tolere edilebilir bir olgu değildir. Her ne olursa olsun, bahanesi veya onu meşru kılacak bir sebebi olamaz. Bizler Malatya Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu avukatları olarak; hukuk devletinin, bireylerin haksızlık karşısında sığınacağı tek liman olduğu bilinciyle; öncelikle haklarımızın farkına varmamızı, ardından da bu haklar ihlal edildiğinde başvurabileceğimiz yolların neler olduğunu tüm kadınlarımıza anlatmak için buradayız. Kadının gücünün, toplumun her alanında farkındalıkla yaşandığı güzel bir dünya istiyoruz. Evde, işte, her yerde, her an; emeklerimizin görünür olduğu, sözde değil özde haklarımızın teslim edildiği 364 gün diliyoruz. Gün geçtikçe yükümüz ağırlaşıyor ama gün bizim günümüz tüm kadınların günü kutlu olsun" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından gökyüzüne mor renkli balonlar bırakıldı. - MALATYA

Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması
Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması
Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması
Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması

YORUMLAR
500
Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Son dakika haberi... Bakan Nebati 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması Son dakika haberi... Bakan Nebati 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Dünya Kadınlar Günü, Malatya Barosu, Kadın Hakları, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Barosu'ndan 8 Mart açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement