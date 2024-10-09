Malatya'da 34 Çiftlik Projesi Onaylandı - Son Dakika
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Politika

Malatya'da 34 Çiftlik Projesi Onaylandı

TKDK tarafından Malatya'da 34 çiftlik projesi onaylandı; tarım ve ekonomik kalkınma hedefleniyor.

09.10.2024 20:03
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü projesinde yaralanmak üzere gerçekleştirilen 34 başvurunun onaylandığını söyledi.

Malatya'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü projesinde yaralanmak üzere gerçekleştirilen 34 başvuru değerlendirmelerin ardından onaylandı.

Projeler arasında 20 adet arıcılık, 3 adet zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 5 adet kırsal turizm, 5 adet su ürünleri yetiştiriciliği ile 1 adet yenilenebilir enerji projesinin yer aldığını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak," Malatya'mızın tarım ve üretim potansiyelini daha da çeşitlendirecek bu projeler, hem üreticilerimize hem de bölgemizin genel kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu projelerle, hem kırsal kalkınmamıza hem de ekonomik çeşitliliğimize önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Malatya'mızın geleceğine yapılan bu yatırımlar, hemşerilerimizin refahını artıracak ve bölgemizi daha güçlü bir hale getirecektir. Tüm hemşerilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

"Tam kapasiteyle yeniden hizmet vermesi için kapsamlı projeleri hayata geçiriyoruz"

Akçadağ ilçesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Sultansuyu Barajı'nda onarım sürecine de başlanıldığını açıklayan Milletvekili Ölmeztoprak, "Sultansuyu Barajı'mızda tespit edilen çatlaklar ve yapısal hasarları hızla değerlendirdik ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerimiz, onarım sürecine derhal başladılar. Barajın kretinde meydana gelen hasarları onararak tam kapasiteyle yeniden hizmet vermesi için kapsamlı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte, yerinde yaptığımız detaylı incelemeler sonucunda, barajımızın güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Tüm çalışmalarımızı, tarımsal sulama sezonu başlamadan önce tamamlamak üzere yoğun bir planlama süreciyle yürütüyoruz. Proje sürecimiz, teknik ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla devam ediyor ve her aşamayı dikkatli bir şekilde planlayarak ilerliyoruz. Topoğrafik harita alımları, jeofizik ve batimetrik ölçümler gibi kritik adımları tamamlayarak projelerimizi onayladık ve barajımızın yeniden işler hale gelmesi için son aşamaya geldik. Bu çalışmalarımızla çiftçilerimizin, önümüzdeki sulama sezonunda ihtiyaç duydukları suyu kesintisiz ve verimli bir şekilde temin etmelerini sağlayacağız, inşallah. Allah'ın izniyle bu süreçten daha güçlü çıkacak ve bölgemizin tarımını daha verimli, bereketli bir geleceğe taşıyacağız" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da 34 Çiftlik Projesi Onaylandı - Son Dakika

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