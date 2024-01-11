Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan\'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı

Erdal Cekicoglu: En azından sizin gibi hainlerin yaptıkları gibi yapmamışlar.siz virüsten daha çok kişi ölünce hükümet istifa etmek zorunda diye daha çok ölüm olsun diye uğraştınz.dolar yükselince sevindiniz.hainliğin hertürlüsünü yapıyorsunz birde utanmadan konuluyorsunz 5 7