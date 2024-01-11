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Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı - Son Dakika
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Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a destek vermek için yoğun bir kalabalık AK Parti İl Binası önünde toplandı. Buluşmada Malatya'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yürüttüğü projeler hakkında açıklamalar yaptı.

11.01.2024 - 18:16,  Güncelleme: 18:47
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Malatya'da AK Parti İl Binası önünde gerçekleşen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a destek buluşmasına katılım yoğun oldu. Yapılan açıklamalarla Malatya'da dayanışma ve birliktelik ruhunun canlı bir örneği görüldü.

Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için bir araya geldi

Buluşmada Malatya'nın önde gelen sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, şehrin geleceği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yürüttüğü projeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için bir araya geldi

Öte yandan açıklamalarda Malatya'da adından sıkça bahsedilen ve Malatya kamuoyu tarafından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şelale grubuna ise açılan pankartlarla tepki gösterildi.

Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için bir araya geldi
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan\'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
YORUMLAR (2)
  • Ramazan Katırcı: Dolar düştü diye davul çalan il degilmi, bir daha yapında dolar indirime girsin. Yanıtla 34 9
  • Erdal Cekicoglu: En azından sizin gibi hainlerin yaptıkları gibi yapmamışlar.siz virüsten daha çok kişi ölünce hükümet istifa etmek zorunda diye daha çok ölüm olsun diye uğraştınz.dolar yükselince sevindiniz.hainliğin hertürlüsünü yapıyorsunz birde utanmadan konuluyorsunz 5 7

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, AK Parti, Malatya, 3.Sayfa, Yerel, Yaşam, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı - Son Dakika
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