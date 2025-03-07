Malatya\'da Deprem Konutları Haziran\'da Teslim Edilecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası konut projelerinin hızla devam ettiğini belirterek, haziran ayından itibaren teslimatların başlayacağını açıkladı.

Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrasında kentin yeniden inşa edilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Depremzedeler için yapılan konut projelerine ilişkin bilgi veren Er, kent genelinde konut ihtiyacını karşılamak için ciddi adımlar atıldığını vurguladı.

"95 bin bağımsız bölümün ihalesi yapıldı"

Deprem konutlarının hızlı bir şekilde yükseldiğini belirten Er, "Malatya'da ihalesi yapılmayan yer kalmadı. Bizim 80 bin hak sahibimiz vardı, bu konutların hepsinin şu an ihalesi yapıldı. Kentte toplamda 95 bin bağımsız bölümün ihalesi tamamlandı. Seçim döneminde kiracılar, 'Biz ne olacağız' diyordu. Onlara da, 'Size 15 bin konut' demiştim. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz" dedi.

Konut teslimlerinin yakın zamanda başlayacağını belirten Başkan Er, "Bu yılın haziran ayından itibaren konutların teslim edileceğine inanıyorum. 2025 yılının sonunda ise konutlar tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Malatya devasa bir şantiye alanına dönüştü"

Kent genelinde yoğun bir inşaat süreci yürütüldüğünü aktaran Başkan Er, "Kent merkezinde ve kırsalda 800 civarında lokasyonda çalışmalar devam ediyor. Malatya devasa bir şantiye alanına dönüştü. Bu süreçte inşaatlar ve kamyon hareketliliği nedeniyle yollarımızda zaman zaman çamur oluşuyor. Kamyonculara cezai işlemler uygulanıyor ancak bunun da dengesini sağlamak zorundayız. Kamyon lastiklerini yıkamadan şehir içine girişlerine izin vermiyoruz ancak bazı sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor" diye konuştu. - MALATYA