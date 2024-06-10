Malatya'da Kalıcı Konutlarda İncelemeler Devam Ediyor

Politika

Malatya'da, yapımı devam eden kalıcı konutlarda incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini kaydederek, kura çekimlerinin ise süreceğini söyledi.

6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, imar ve ihya çalışmaları devam ediyor. İkizce, Gelincik Tepesi, Çamurlu, Saray ve İlyas Mahallerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, konutlarda anahtar teslim sürecinin devam ettiğini kaydederek, kura çekimlerine devam edileceğini belirtti.

Saray Mahallesi rezerv alanına 659 adet 2+1 konut, 642 adet 3+1 konut, 51 adet 4+1 konut toplamda 1.352 adet konut ile, bin 107 adet iş yeri planlaması yapıldığını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, kentte 33 binin üzerinde konut ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade ederek bu sayının önümüzdeki günlerde 65 bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi rezerv alan ilan edilen ve proje onay süreci sonrası inşaat çalışmalarına hızla başlanılan bölgede de incelemelerde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, Merkez 19'uncu bölge 404 adet konut, iş yeri, ofis inşaatı, sosyal donatı alanları ile alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kenttin dört bir tarafından imar ve ihya çalışmalarının aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, " Yeşiltepe de Yeşil Evler 750 konutluk inşaat süreci de başlıyor. Merkezdeki konut arzı açısından önemli bir gelişme. Yer teslimleri ve ihalesi yapıldı. Yakınca ise bin 180 konut içinde çalışmalar başladı. Ayrıca çok fazla merak edilen Bostanbaşı Mahallesi Akkent Sitesi'ndeki rezerv alında da çalışmalar başladı. Çalışmaların her aşamasını geçici ve kalıcı kabullere kadar takip ederek şehrimizi deprem yaraların iyileştirilmesi açısından daha iyi seviyelere taşıyacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak Yeşilyurt- İkizce'de anahtar teslimi yapılan Elif Canbay'ıda ikametinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - MALATYA