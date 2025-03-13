Malatya'da Mart Ayı Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Mart Ayı Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya\'da Mart Ayı Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Mart ayı toplantısında Ramazan ayının önemine değinerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının Haziran'da konut teslimleriyle sonuçlanacağını açıkladı. İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü de kutlandı.

13.03.2025 10:05  Güncelleme: 10:08
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaptı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Er, Haziran ayından itibaren konut teslimlerinin başlayacağını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü, Ramazan ayı etkinlikleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Başkan Er, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın yıl dönümünü kutladı. Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anan Başkan Er, "Bağımsızlık ruhumuzun en güçlü ifadesi olan İstiklal Marşı'mız, bugün de milletimize rehber olmaya devam ediyor" dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Er, belediye olarak bu ayın manevi atmosferine uygun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Günlük 4.000 kişiye iftar yemeği verdiklerini aktaran Başkan Er, ayrıca yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftariyeliklerin evlerinde teslim edildiğini söyledi. Er, vatandaşların teravih sonrası bir araya gelebilmeleri için Kernek Camisi önünde "Çayhane" adıyla bir çadır kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya ziyaretine de değinen Başkan Er, kentteki yapı çalışmalarının ihale süreçlerinin tamamlandığını ve Haziran ayı itibarıyla konutların büyük bölümünün teslim edileceğini belirtti. Er, yıl sonuna kadar tüm konutların hak sahiplerine ulaştırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Mecliste gündem maddeleri görüşüldü

Başkan Er'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında devam eden toplantıda, 49 ek gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminin 14 Mart Cuma günü saat 14.00'te yapılması kararlaştırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da Mart Ayı Belediye Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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