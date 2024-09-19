Malatya'da Teşvik Destekleri İçin Çaba - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Malatya'da Teşvik Destekleri İçin Çaba

Milletvekili Kara Ölmeztoprak, 6. Bölge Teşvik Destekleri'nin uzatılması için gayret gösterileceğini belirtti.

19.09.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, KOSGEB'in kalan kredi ödemelerinin Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi ile 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin uzatılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı'nı (FKA) ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kent genelinde başlatılan inşa ve imar çalışmalarına FKA'nın önemli bir katkı sağladığını ifade ederek, kurum bünyesinde sürdürülen bir çok konu başlığındaki projeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Küçük Sanayi sitesinin taşınması konusundaki çalışmaları da yakından takip ettiklerini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak KOSGEB'in kalan kredi ödemelerinin ise Ekim ayı içerisinde yapılmasını beklediklerini söyledi.

"Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz"

Konuşmasında 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin uzatılması konusuna ayrı bir başlık açan Ölmeztoprak, "6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin yıl sonunda sona erecek olması bizleri teyakkuza geçirdi. Bu noktadaki görüşmelerimiz devam ediyor. Teşvik programı kapsamı dışına çıkarılmamız için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Şehrimizdeki sosyolojik durumun görülmesi var olan yatırımcılarının tutunabilmesinin yanı sıra gerek ulusal gerek uluslararası yatırımcıları çekebilmemiz için 6. Bölge Teşvik Desteklerine ihtiyaç duyduğumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk ve konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerelden kalınma hamlelerimiz devam edecek"

Malatya'nın yerelden kalkınma hamlelerinin devam ettiği illerden biri olma konumunu sürdüreceğini aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, depremlerde olumsuz etkilenen Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) hızlı bir şekilde toparlandığına da dikkat çekerek, "Malatya kalınma hamlemiz çok önemli. Teşvikler, özel sektör yatırımları çekme, ekonomik büyüme, bölgesel kalınmada yerel potansiyelimizin ne ölçüde hangi başlıklar içerisinde olduğunun tespiti önemli. Ölçe biliyorsak değerlendire biliyoruzdur, değerlendire biliyorsak büyüye biliyoruzdur. Yine Malatya'mızın büyük lojistiklerde ve antrepolarından tercih edilmesi anlamındaki çalışmaları da takip ediyoruz. Diğer taraftan tarım ve hayvancılık konularındaki başlıkları tek tek değerlendiriyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, malatya, Ekonomi, Kosgeb, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'da Teşvik Destekleri İçin Çaba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:05:03. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Teşvik Destekleri İçin Çaba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement