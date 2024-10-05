Malatya\'da Yeni Çarşı Projesi Hızla İlerliyor

Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Yeni çarşı projemizde 3 bin 248 dükkan, 2 bin 106 ofis ile 559 konutta çalışmalarda devam ediyor. 5 bin 913 bağımsız bölümden müteşekkil, Kasım ayında örneklerini göreceğiz projede hızı ve ivmeyi daha da arttırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent merkezinde inşası devam eden çarşı projesinde çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bölgedeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, 5 bin 913 bağımsız bölümden müteşekkil projede, örneklerin Kasım ayında görülebilir bir durumda olacağını belirtti.

"Kasım ayında örnek daireleri görebileceğiz"

Proje kapsamında bölgede 3 bin 248 dükkan, 2 bin 106 ofis ile 559 konutta çalışmaların devam ettiğini aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "5 bin 913 bağımsız bölümden müteşekkil projemizde teslimatları inşallah 2025'in ilk çeyreğinde yaşamaya başlayacağız. Toplam bin 300 dükkan, 763 ofis ve 134 konuttan oluşan yekün 2 bin 197 bağımsız bölümle Malatya'mıza hem ticaret hem de yaşam merkezi kazandırıyoruz. Çarşımız, Malatya'mızın ekonomik dinamizmine katkı sunarken, esnafımıza yeni iş fırsatları ve hemşerilerimize geniş bir alışveriş ve sosyal yaşam alanı sağlayacak. Bunun yanı sıra, çevre düzenlemeleri, otopark alanları ve modern mimarisiyle, şehir estetiğine de katkı sağlayacak olan çarşı projemiz, yerel ekonomiyi canlandıracak bir cazibe merkezi olarak planlıyoruz. Bölgede süren çalışmalar yeşil alanlarda da taviz verilmeyecek bir şekilde eş zamanlı sürdürülüyor. Kasım ayında örneklerini göreceğiz projede hızı ve ivmeyi daha da arttırmak istiyoruz bu anlamda çalışmaları yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehrimizin her köşesine doğalgazı ulaştıracağız"

2025 yılı ve devamında önceliklerinin yeni inşa edilen konutları doğalgazla buluşturmak olduğunu kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Doğalgazı ulaştırmayı hedeflediğimiz bölgelerdeki teknik durumlar, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye meclis kararları ile kadastral durumlar üzerine yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Arguvan, Pütürge, Doğanyol ve Kale gibi bölgelerimizde, 2025 ve sonraki 5 yıllık plan programı çerçevesinde öncelikle yeni yapılan konutlar ve sonrasında meskun mahalde tapu sorunu bulunmayan alanlar için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, merkez ilçelerimiz Yeşilyurt ve Battalgazi'mizde konut kuralarının ardından hızlı teslimatlar ve güvenli doğalgaz akışı sağlamak amacıyla gerekli adımları atacağız. Mahmutlu, Dilek, Alişar, Bulgurlu, Hanımınçiftliği, Şahnahan, Yaka, Çarmuzu, Elemendik, Sütlüce, Topraktepe, Hatunsuyu, Tohma ve İspendere mahallerine ziyaret gerçekleştirdik, muhtarlarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz. Hemşerilerimize daha konforlu bir yaşam sunma hedefindeyiz. İnşallah verdiğimiz sözlerin arkasında duracak ve Malatya'mızın doğalgazda kırsal ve merkezi mahallelerde olabilecek en üst noktaya taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA