Malatya politika: "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" Doğanşehir'de yapıldı - Son Dakika
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Malatya politika: "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" Doğanşehir'de yapıldı

15.10.2022 17:05
Malatya politika: "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" Doğanşehir'de yapıldı

Malatya politika haberi: AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın heyetinde yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer Doğanşehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın heyetinde yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer Doğanşehir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, öncelikle Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u makamında ziyaret etti. Uzer, Başkan Zelyurt'tan Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Uzer daha sonra beraberinde Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Duyar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri ile İlçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Uzer ve beraberindekiler esnaflar ile sohbet ettikten sonra AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Doğanşehir" toplantısına katılarak, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Uzer teşkilat üyelerine yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın Başkanlığında MKYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Doğanşehir ilçemize geldim. Burada sizlerle, dava arkadaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duymaktayız. Bizler buraya dava arkadaşlarımızla sohbet etmeye, istişare etmeye ve değerli fikirlerinizi öğrenmeye geldik. 2023 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz yakından biliyoruz" diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt konuşmasında, "2023 için çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" diyerek sözlerine şöyle devam etti. Zelyurt, "2023'e giden bu süreçte, Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok, birlik beraberlik içerisinde, kavgalılar kavgalarını unutup, hesabı olanlar hesaplarını 2023 seçimleri sonrasında yapmak üzere çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Memleketimizin kazanımları için, Ülkemiz için, Ümmetin, Türk dünyasının umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izni ile tekrar seçeceğiz" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ise konuşmasında, "Doğanşehir ilçemiz, AK Parti kurulduğu günden bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaparak, her zaman yanında olmuştur. 2023 seçimlerinde de yine Cumhurbaşkanımıza en büyük destekleri verecek ilçelerin başında yer alacaktır. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

Uzer parti binasında teşkilat üyeleri ile bir araya geldikten sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Uzer Kaymakam Kılıç'ı ziyaretinden sonra Cumhur ittifakı MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Doğanşehir ilçesinde medya mensupları, esnaf odası ve şoförler cemiyeti yetkilileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya politika: '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' Doğanşehir'de yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya politika: "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" Doğanşehir'de yapıldı - Son Dakika
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